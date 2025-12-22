عنصر غذائي أساسي يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز

الوكيل الإخباري- يُعرف الموز عادة كمصدر غني للبوتاسيوم، لكن البطاطا تقدم كمية أكبر من هذا المعدن الحيوي، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على الصحة.

وفق المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، يعاني العديد من البالغين من نقص البوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض وظائف الدماغ، ارتفاع ضغط الدم، ضعف العضلات، الإرهاق، وزيادة خطر تكوّن حصوات الكلى. وتُوصى الكمية اليومية من البوتاسيوم بحوالي 3,400 ملليغرام للرجال و2,600 ملليغرام للنساء.



ثمرة موز 100 غرام تحتوي على 358 ملليغرامًا من البوتاسيوم.

نفس الكمية من البطاطا مع القشرة توفر 531 ملليغرامًا، بينما تحتوي البطاطا المتوسطة الحجم على حوالي 919 ملليغرامًا، وقد تتجاوز البطاطا الكبيرة 1,000 ملليغرام.



أفضل طرق الطهي للحفاظ على البوتاسيوم:

خبز البطاطا بالقشرة أو طهيها بالمايكروويف دون تقشير.

الغلي أو تقشير القشرة قد يؤدي إلى فقدان 50% إلى 75% من البوتاسيوم.

الاحتفاظ بالقشرة أثناء الطهي يضمن الاستفادة القصوى من قيمتها الغذائية.



البطاطا ليست فقط مريحة ولذيذة، بل هي أيضًا مصدر غني بالمغذيات الأساسية، بما فيها البوتاسيوم، الذي يدعم صحة القلب، العضلات، ووظائف الجسم العامة، متفوقة بذلك على الموز.