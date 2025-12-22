الإثنين 2025-12-22 03:33 م

عنصر غذائي أساسي يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز

ات
تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   يُعرف الموز عادة كمصدر غني للبوتاسيوم، لكن البطاطا تقدم كمية أكبر من هذا المعدن الحيوي، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على الصحة.

اضافة اعلان


وفق المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، يعاني العديد من البالغين من نقص البوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض وظائف الدماغ، ارتفاع ضغط الدم، ضعف العضلات، الإرهاق، وزيادة خطر تكوّن حصوات الكلى. وتُوصى الكمية اليومية من البوتاسيوم بحوالي 3,400 ملليغرام للرجال و2,600 ملليغرام للنساء.


ثمرة موز 100 غرام تحتوي على 358 ملليغرامًا من البوتاسيوم.
نفس الكمية من البطاطا مع القشرة توفر 531 ملليغرامًا، بينما تحتوي البطاطا المتوسطة الحجم على حوالي 919 ملليغرامًا، وقد تتجاوز البطاطا الكبيرة 1,000 ملليغرام.


أفضل طرق الطهي للحفاظ على البوتاسيوم:
خبز البطاطا بالقشرة أو طهيها بالمايكروويف دون تقشير.
الغلي أو تقشير القشرة قد يؤدي إلى فقدان 50% إلى 75% من البوتاسيوم.
الاحتفاظ بالقشرة أثناء الطهي يضمن الاستفادة القصوى من قيمتها الغذائية.


البطاطا ليست فقط مريحة ولذيذة، بل هي أيضًا مصدر غني بالمغذيات الأساسية، بما فيها البوتاسيوم، الذي يدعم صحة القلب، العضلات، ووظائف الجسم العامة، متفوقة بذلك على الموز.

 

 

ارم نيوز  

 
 


gnews

أحدث الأخبار

Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي

أخبار الشركات Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي

اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

أخبار محلية اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

1

فيديو منوع عندما تتحول النجارة إلى فن

58

فيديو منوع مقطع متداول حول العالم: ظهور حيوان الموس الأبيض النادر

ن

فيديو منوع أم تثبت بأن الحاجة أم الاختراع 😂👌🏻

58

فيديو منوع مقطع بعنوان: عندما تكون سائق منذ سنوات طويلة

ا

المرأة والجمال حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: قيمة الأجر ترتفع بقدر ما يملك الشباب من مهارات لكل فرصة عمل



 






الأكثر مشاهدة