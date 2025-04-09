غنية بالكرياتين- 5 أسماك تساعد على نمو العضلات

أسماك غنية بالكرياتين لنمو العضلات:
الرنجة (1.25 جرام من الكرياتين لكل حصة)
تلعب الرنجة دورًا مهمًا في بناء وتقوية عضلات الجسم بفضل احتوائها على 5 جرامات من الكرياتين لكل رطل. كما تمد الجسم بحوالي 25 جرامًا من البروتين عند تناول 100 جرام منها.
السلمون (5.5 جرام من الكرياتين لكل حصة)
يعتبر السلمون من الأسماك المهمة لصحة العضلات، لاحتوائه على 2 جرام من الكرياتين لكل رطل خام. بالإضافة إلى البروتين عالي الجودة، يوفر السلمون أيضًا أحماض أوميغا 3، الكالسيوم، البوتاسيوم، فيتامين A، وفيتامين B12.
سمك موسى (0.23 جرام من الكرياتين لكل حصة)
يُعد سمك موسى خيارًا رائعًا لتحفيز نمو العضلات وجعلها أكثر قوة، بفضل احتوائه على 0.9 جرام من الكرياتين لكل رطل. كما يتميز بقلة الدهون الموجودة فيه.
التونة (0.45 جرام من الكرياتين لكل حصة)
تعتبر التونة من الأسماك التي يجب على الرياضيين تضمينها في نظامهم الغذائي، إذ إنها فعالة في بناء العضلات وتقويتها. تحتوي التونة على 1.8 جرام من الكرياتين لكل رطل.
سمك القد (0.35 جرام من الكرياتين لكل حصة)
يساعد سمك القد في بناء وتقوية العضلات، خاصةً عند تناوله بجانب ممارسة الرياضة. يمد الجسم بحوالي 1.4 جرام من الكرياتين و20 جرامًا من البروتين لكل رطل.
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