الإثنين 2026-03-30 03:04 م

فاكهة استوائية تساعد على إبطاء الزهايمر

فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة أوسلو إلى أن مركب "ألفا-أميرين" الموجود في فاكهة الماراكويا يمكن أن يبطئ تطور مرض الزهايمر بفضل قدرته على حماية العمليات الحيوية في الدماغ.

اضافة اعلان

 

وكشفت الدراسة أن "ألفا-أمييرين" يمنع تراكم البروتينات السامة التي تُتلف الخلايا العصبية، كما يدعم هذا المركب وظيفة الميتوكوندريا، وهي "محطات الطاقة" في الخلايا، والضرورية لوظائف الدماغ الطبيعية.

وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران مخبرية مصابة بنموذج يحاكي الزهايمر، أن" ألفا-أمييرين" يُقلل من تراكم المواد الضارة في الدماغ ويُحسّن الذاكرة بشكل ملحوظ، كما اكتشف العلماء أن هذا المركب قادر على الانتقال من مجرى الدم إلى الدماغ، ويبقى في الجسم لفترة طويلة، مما يجعله مرشحا واعدا للتطبيقات الدوائية المستقبلية.

ويؤكد الباحثون أن مركب " ألفا-أمييرين" لا يوجد في فاكهة الماراكويا فقط، بل في فواكه وخضروات أخرى، والنتائج التي توصلوا إليها تدعم الفرضية التي تشير إلى أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

 
 


gnews

