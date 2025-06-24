فاكهة الصيف… تعرف على الفوائد المدهشة للبطيخ

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لا شيء يضاهي تناول شريحة من البطيخ البارد، هذه الفاكهة اللذيذة التي لا تُنعش الجسم فقط، بل تقدّم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثيرون.



يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ويتكون بنسبة تقارب 92% من الماء، ما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب، إضافة إلى احتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات، مضادات الأكسدة، والألياف.

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أهم فوائد البطيخ الصحية:



1. الترطيب الطبيعي للجسم

البطيخ غني بالماء والمعادن، ما يجعله فاكهة مثالية للوقاية من الجفاف، خاصة في أيام الصيف الحارة.



2. دعم صحة القلب

يحتوي على مادة “الليكوبين” (Lycopene)، وهي مضاد أكسدة قوي يُعتقد أنه يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



3. مفيد لصحة البشرة والشعر

بفضل غناه بفيتامينَي A و C، يساعد البطيخ على ترطيب البشرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يمنح الجلد نضارة وصحة.



4. يساعد في الهضم

الألياف والماء في البطيخ يعززان من حركة الأمعاء، ويُسهمان في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.



5. داعم لصحة العيون

يحتوي على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم، وهو ضروري لصحة النظر والوقاية من جفاف العين.



6. يقلل من آلام العضلات

أظهرت دراسات أن عصير البطيخ قد يساعد في تقليل آلام العضلات بعد التمارين بفضل احتوائه على حمض أميني يُدعى “سيترولين”.

