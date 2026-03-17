فاكهة برازيلية تحسن صحة الأمعاء والكبد والدماغ

تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة كورنيل الأمريكية أن فاكهة " الجابوتيكابا" أو العنب البرازيلي، لها فوائد كبيرة في تحسين صحة الأمعاء والكبد والدماغ.

وفي تجربة على حيوانات التجارب قام العلماء بمحاكاة حالة التهاب معوي لاختبار قدرة أجزاء مختلفة من الفاكهة (الثمرة كاملة، القشر، ومستخلص القشر) على مقاومة هذا الالتهاب، وأظهرت النتائج أن جميع أجزاء الفاكهة ساهمت في تقليل الالتهابات المعوية، وتعزيز حماية الغشاء المخاطي، وتحسين بنية جدار الأمعاء، كما لوحظ أن الحيوانات التي تناولت "الجابوتيكابا" زاد لديها عدد الخلايا المسؤولة عن إفراز المخاط الواقي في الأمعاء، وحافظت بشكل أفضل على البروتينات المسؤولة عن كثافة الحاجز المعوي.

لم يقتصر التأثير الإيجابي للفاكهة على الأمعاء فقط، بل امتد ليشمل الكبد، فعادة ما يؤدي الالتهاب إلى تفاقم علامات الإجهاد التأكسدي وتراكم الدهون وتغيرات التهابية في أنسجة الكبد، ولكن مع إضافة الجابوتيكابا إلى النظام الغذائي لحيوانات التجارب، انخفضت المؤشرات الالتهابية ومعدلات تراكم الدهون، وتحسنت حالة خلايا الكبد، وأظهر مستخلص قشور الفاكهة التأثير الأكثر فعالية على العديد من المؤشرات الصحية.

 

أما التأثير الأبرز للفاكهة فكان في الدماغ، حيث وجد الباحثون أن الالتهاب يخفض نشاط الجين المسؤول عن إنتاج العامل العصبي المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين ضروري لدعم الخلايا العصبية والمرونة العصبية، لكن بعد تناول الجابوتيكابا، عاد مستوى هذا الجين للارتفاع، كما زاد التعبير الجيني المرتبط بالدوبامين وانخفضت علامات الالتهاب في أنسجة المخ.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تأتي في إطار دراسة ما قبل السريرية أجريت على الحيونات المخبرية، إلا أنها تشير إلى أن فاكهة الجابوتيكابا الغنية بمضادات الأكسدة (البوليفينول) يمكن اعتبارها منتجا وظيفيا واعدا لدعم صحة الأمعاء والكبد والدماغ.

 
 


