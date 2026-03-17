فاكهة برازيلية تحسن صحة الأمعاء والكبد والدماغ

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة كورنيل الأمريكية أن فاكهة " الجابوتيكابا" أو العنب البرازيلي، لها فوائد كبيرة في تحسين صحة الأمعاء والكبد والدماغ.

وفي تجربة على حيوانات التجارب قام العلماء بمحاكاة حالة التهاب معوي لاختبار قدرة أجزاء مختلفة من الفاكهة (الثمرة كاملة، القشر، ومستخلص القشر) على مقاومة هذا الالتهاب، وأظهرت النتائج أن جميع أجزاء الفاكهة ساهمت في تقليل الالتهابات المعوية، وتعزيز حماية الغشاء المخاطي، وتحسين بنية جدار الأمعاء، كما لوحظ أن الحيوانات التي تناولت "الجابوتيكابا" زاد لديها عدد الخلايا المسؤولة عن إفراز المخاط الواقي في الأمعاء، وحافظت بشكل أفضل على البروتينات المسؤولة عن كثافة الحاجز المعوي.



لم يقتصر التأثير الإيجابي للفاكهة على الأمعاء فقط، بل امتد ليشمل الكبد، فعادة ما يؤدي الالتهاب إلى تفاقم علامات الإجهاد التأكسدي وتراكم الدهون وتغيرات التهابية في أنسجة الكبد، ولكن مع إضافة الجابوتيكابا إلى النظام الغذائي لحيوانات التجارب، انخفضت المؤشرات الالتهابية ومعدلات تراكم الدهون، وتحسنت حالة خلايا الكبد، وأظهر مستخلص قشور الفاكهة التأثير الأكثر فعالية على العديد من المؤشرات الصحية.