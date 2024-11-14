فاكهة تساعد على تقليل الكوليسترول الضار عند تناولها يوميا

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن خيار غذائي فعّال يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم، ما يقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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