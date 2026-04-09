فاكهة شائعة تحمي أسنان الأطفال من التسوس

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول الرمان بانتظام يساهم في تقليل خطر تسوس الأسنان لدى الأطفال وتحسين صحة الفم.





وشملت الدراسة 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، حيث قُسموا إلى مجموعتين: تناولت المجموعة الأولى مستخلص الرمان بشكل دوري مع الالتزام بنظافة الفم والأسنان، بينما اتبعت المجموعة الثانية الإرشادات المعيارية فقط. وتم تقييم حالة الأسنان باستخدام مؤشر التسوس وقياس مستوى حموضة اللعاب (pH) في بداية الدراسة وبعد 6 و12 شهرًا.



وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا الرمان بانتظام شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في نشاط التسوس مقارنة بالمجموعة الأخرى، كما ارتفع لديهم مستوى pH اللعاب، وهو مؤشر مهم يساعد في حماية مينا الأسنان من التآكل.



ويعزو الباحثون هذا التأثير إلى خصائص الرمان المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة، التي تسهم في تثبيط نمو الكائنات الدقيقة المسببة للتسوس. ومع ذلك، أكدوا أن الرمان لا يُغني عن تنظيف الأسنان، بل يُعد وسيلة داعمة للوقاية.



إلى جانب ذلك، يُعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يعزز المناعة ويدعم صحة القلب والشرايين.





