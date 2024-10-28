فاكهة صحية تحسن عملية الهضم ولا ترفع السكر

الوكيل الإخباري- هل يمكن الاعتماد على الفاكهة كمصدر للإشباع؟ الإجابة يقدمها تقرير نشر في موقع EatingWell المعني بالتغذية والصحة، موضحاً أن كل الطعام يمكن أن يصبح مشبعاً ما دام يحتوي على كمية من الماء وكذلك من الألياف وكم من المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات وغيرها .

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وبشكل خاص، الفاكهة تحتوي على كمية هائلة من المياه في أغلب أنواعها، فضلاً عن احتوائها على الجلوكوز أو السكر الصحي الذي يشعرك لفترة جيدة بالإشباع وبتوازن سكر الدم، كل هذا شريطة تناول الفاكهة باعتدال دون إفراط.



وفقاً للتقرير، فإن الاعتماد على الفاكهة كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية أمر جيد لمنع الشعور بالجوع حتى يحل موعد الوجبة الرئيسية. تلك الوجبات الخفيفة تحتوي على سعرات حرارية، وتحتوي أيضاً على الألياف المشبعة للمعدة.



وذكر التقرير أن هناك بعض أنواع الفاكهة التي تتفوق في كونها سناكس صحية ومفيدة للغاية، فالكمثرى الصحية متوسطة الحجم تحتوي على ما يقرب من أربعة جرامات كاملة من الألياف الصحية التي تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أنها ألياف قابلة للذوبان مما يشعرك بالشبع لفترة أطول. تحتوي الكمثرى أيضاً على كمية هائلة من المياه التي ترطب الجسم ترطيباً جيداً وتساعده على الشعور بالشبع لفترة أطول.



تحسن الكمثرى من عمل المعدة والهضم والإخراج كذلك. فوائد الكمثرى لا تقف عند هذا الحد، فهي تحتوي على نسبة قليلة من سكر الفراكتوز، وبالتالي تصبح مناسبة ولا ترفع من مستويات سكر الدم ما دام الإنسان يتناولها بكميات معتدلة.



نصح التقرير بإضافة قطع الكمثرى لبعض المكسرات الصحية مثل الفول السوداني، وذلك لتناول وجبة بينية مثالية تحتوي على البروتين النباتي والدهون الصحية للقلب، فضلاً عن الألياف الغذائية والكربوهيدرات القليلة والسكر القليل، مما يجعلها وجبة صحية بامتياز تعزز من الصحة والطاقة وتشعرك بالشبع والقوة والنشاط في الوقت ذاته.