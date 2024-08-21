فاكهة غير متوقعة تحرق دهون البطن

الوكيل الإخباري- يشاع أن العنب من الفواكه التي تسبب زيادة الوزن وتؤدي إلى ظهور الكرش، ولكن المفاجأة أنه يساعد على تخسيس الجسم، بالإضافة إلى قدرته على حرق دهون البطن.

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كيف يؤثر العنب على دهون البطن؟

يلعب العنب دورًا كبيرًا في التخلص من الكرش، لاحتوائه على الريسفيراترول، وهو مركب ثبت أنه يساعد على تقليل الدهون المتمركزة في منطقة البطن.

ويحتوي العنب أيضًا على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، بفضل قدرتها على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.



ويتميز العنب بمحتواه الجيد من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل الالتهابات، التي يرتبط زيادتها بالجسم بارتفاع خطر الإصابة بالسمنة.



ومع ذلك، يجب تناول العنب باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن، لاحتوائه على الكثير من السكريات، التي تسبب أيضًا ارتفاعًا في مستويات الجلوكوز بالجسم.



فواكه أخرى تحرق دهون البطن

هناك فواكه أخرى فعالة في حرق دهون البطن، أبرزها:

- البطيخ: يحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي أثبتت فعاليتها في حرق دهون البطن، بالإضافة إلى محتواه العالي من الماء، الذي يساهم في كبح الشهية.

- التفاح: مصدر غني بالبكتين، وهي ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، تساهم في تقليل دهون البطن.

- البرتقال: يساعد فيتامين سي المتوفر به على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون، لا سيما الموجودة في منقطة البطن.

- الكيوي: يحرق دهون البطن ويحافظ على توازن سكر الدم، لاحتوائه على الألياف الغذائية وفيتامين سي ومعدن البوتاسيوم.

- التوت: يمد الجسم بمضادات أكسدة تدمر دهون البطن.

- الأفوكادو: يسيطر على الشهية ويقلل دهون البطن، لغناه بالألياف الغذائية والبوتاسيوم.