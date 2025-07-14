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"فايبرماكسينغ".. ترند تيك توك الذي يرحب به خبراء التغذية

خ
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   انتشر على تيك توك ترند "فايبرماكسينغ" الذي يشجع على زيادة تناول الألياف، مستوحى من وصفات صانعة المحتوى "باميلا كورال".

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ويحظى بدعم من خبراء التغذية، إذ لا يستهلك معظم البالغين الكمية الموصى بها (25 غ للنساء، 38 غ للرجال).


الفوائد:
يخفض الكوليسترول والسكر.
يقلل خطر أمراض القلب وسرطان القولون.
يعزز الشعور بالشبع وقد يساعد على إنقاص الوزن.


التحذيرات:
إدخال الألياف فجأة قد يسبب انتفاخًا أو إمساكًا.
شرب الماء ضروري لتجنب الأعراض الجانبية.
لا يُنصح بالاعتماد على تجارب تيك توك فقط.


نصائح:
أضف المكسرات والبذور للطعام.
استخدم الفواكه بدل العصائر.
استبدل الأرز الأبيض بالكينوا أو الكسكس.


الملخص:
"فايبرماكسينغ" قد يكون ترندًا صحيًا مفيدًا إذا طُبق باعتدال وتدريج.

 

 ارم نيوز

 
 
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