"فايبرماكسينغ".. ترند تيك توك الذي يرحب به خبراء التغذية

الوكيل الإخباري- انتشر على تيك توك ترند "فايبرماكسينغ" الذي يشجع على زيادة تناول الألياف، مستوحى من وصفات صانعة المحتوى "باميلا كورال".

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ويحظى بدعم من خبراء التغذية، إذ لا يستهلك معظم البالغين الكمية الموصى بها (25 غ للنساء، 38 غ للرجال).



الفوائد:

يخفض الكوليسترول والسكر.

يقلل خطر أمراض القلب وسرطان القولون.

يعزز الشعور بالشبع وقد يساعد على إنقاص الوزن.



التحذيرات:

إدخال الألياف فجأة قد يسبب انتفاخًا أو إمساكًا.

شرب الماء ضروري لتجنب الأعراض الجانبية.

لا يُنصح بالاعتماد على تجارب تيك توك فقط.



نصائح:

أضف المكسرات والبذور للطعام.

استخدم الفواكه بدل العصائر.

استبدل الأرز الأبيض بالكينوا أو الكسكس.



الملخص:

"فايبرماكسينغ" قد يكون ترندًا صحيًا مفيدًا إذا طُبق باعتدال وتدريج.

ارم نيوز