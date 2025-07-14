"فايبرماكسينغ".. ترند تيك توك الذي يرحب به خبراء التغذية

ويحظى بدعم من خبراء التغذية، إذ لا يستهلك معظم البالغين الكمية الموصى بها (25 غ للنساء، 38 غ للرجال).
الفوائد:
يخفض الكوليسترول والسكر.
يقلل خطر أمراض القلب وسرطان القولون.
يعزز الشعور بالشبع وقد يساعد على إنقاص الوزن.
التحذيرات:
إدخال الألياف فجأة قد يسبب انتفاخًا أو إمساكًا.
شرب الماء ضروري لتجنب الأعراض الجانبية.
لا يُنصح بالاعتماد على تجارب تيك توك فقط.
نصائح:
أضف المكسرات والبذور للطعام.
استخدم الفواكه بدل العصائر.
استبدل الأرز الأبيض بالكينوا أو الكسكس.
الملخص:
"فايبرماكسينغ" قد يكون ترندًا صحيًا مفيدًا إذا طُبق باعتدال وتدريج.
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