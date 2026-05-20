فوائد الأفوكادو لصحة الجسم ودورها في تعزيز الشبع ودعم خسارة الوزن

12:00 م

الوكيل الإخباري- تُعد فاكهة الأفوكادو من أكثر الأطعمة الصحية انتشاراً حول العالم، لما تحتويه من دهون مفيدة وعناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم وتعزز الشعور بالشبع. اضافة اعلان





وتتميز الأفوكادو بغناها بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين K، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خياراً مناسباً ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.



كما تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك الموجود أيضاً في زيت الزيتون، والذي قد يساهم في دعم صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.



وتشير دراسات غذائية إلى أن تناول الأفوكادو باعتدال قد يساعد في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول، الأمر الذي قد يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة ودعم خسارة الوزن ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.





