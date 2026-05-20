الأربعاء 2026-05-20 12:16 م

فوائد الأفوكادو لصحة الجسم ودورها في تعزيز الشبع ودعم خسارة الوزن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 20-05-2026 12:00 م
الوكيل الإخباري-   تُعد فاكهة الأفوكادو من أكثر الأطعمة الصحية انتشاراً حول العالم، لما تحتويه من دهون مفيدة وعناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم وتعزز الشعور بالشبع.اضافة اعلان


وتتميز الأفوكادو بغناها بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين K، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خياراً مناسباً ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.

كما تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك الموجود أيضاً في زيت الزيتون، والذي قد يساهم في دعم صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

وتشير دراسات غذائية إلى أن تناول الأفوكادو باعتدال قد يساعد في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول، الأمر الذي قد يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة ودعم خسارة الوزن ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل منتفعو المعونة يترقبون صرف مستحقاتهم قبل العيد.. ومصدر يوضح

تعبيرية

طب وصحة فوائد الأفوكادو لصحة الجسم ودورها في تعزيز الشبع ودعم خسارة الوزن

سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

أخبار محلية سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

اتات

أخبار محلية وفاة حاج أردني في مكة المكرمة

ب

أخبار محلية تحويل رواتب القطاع العام إلى البنوك

تعبيرية

منوعات تغييران بسيطان في العادات اليومية يساعدان على التخلص من الشخير

كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

عربي ودولي كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

ل

خاص بالوكيل شكاوى من انتشار المركبات الخصوصية لنقل الركاب من وإلى جامعة عمّان الأهلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 