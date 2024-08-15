فوائد الجبن ومخاطر الإكثار منه

وتشير إلى أنه لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بروتين حليب البقر بتناول الجبن.
وتقول: "تظهر باستمرار أدلة كثيرة على وجود حساسية غير مرتبطة بالغلوبولين المناعي Е. أي أن الإنسان يمكن أن يعيش ولكنه لا يعلم أنه يعاني من حساسية بروتين حليب البقر. عند تناول هؤلاء الأشخاص قطعة من الجبن يعانون من حرقة المعدة واضطراب البراز. كما قد تحصل لديهم مشكلات يعانون منها فترة تصل إلى الشهر".
أما الخصائص المفيدة للجبن فتكمن في احتوائه على البروتين وفيتامينات ومواد مغذية أخرى مفيدة للصحة. كما أن الجبن يلعب دورا إيجابيا في التغذية في حالة تناوله باعتدال. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول 30 غراما من الجبن يوميا يطيل متوسط عمر الإنسان.
-
أخبار متعلقة
-
تعاني من انسداد الأنف عند النوم تحت التكييف؟- إليك الحل
-
5 فوائد للسمن الطبيعي - إليك الكميات المسموح بتناولها
-
كيف تعتني بالندبات الحديثة؟
-
هل يؤثر المضاد الحيوي خلال العملية القيصرية على الطفل؟
-
تحذير! مواد كيميائية في منتجات الزينة وواقي الشمس تهدد سلامة الحمل
-
سماع تدفق الدم قد ينذر بمشكلة في القلب!
-
كم نسبة السكر الطبيعي عند حديثي الولادة؟
-
أنواع متعددة للصداع- ما أخطرها؟