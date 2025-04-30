فوائد تناول الفاكهة قبل الطعام

الوكيل الإخباري- يفضّل بعض الأشخاص تناول الفاكهة قبل الوجبات الرئيسية، اعتقادًا بأنها تعزز صحة الجهاز الهضمي وتُحسن من عملية الهضم. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

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بحسب مختصين في التغذية العلاجية، فإن تناول الفاكهة قبل الطعام يحمل العديد من الفوائد الصحية، أبرزها:

تحفيز الهضم: نظرًا لغناها بالألياف والماء، تُحفّز الفاكهة حركة الأمعاء وتُهيئ الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام.

الشعور بالشبع المبكر: تساعد الألياف والماء في تقليل الشهية، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة والسعرات الحرارية في الوجبة.

تحسين امتصاص الفيتامينات: تناول الفاكهة مثل البرتقال أو الجوافة قبل الطعام يعزز امتصاص الحديد بفضل فيتامين سي.

تنظيم سكر الدم: الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والكمثرى تساهم في استقرار مستويات السكر في الدم.

الحد من الانتفاخ: هضم الفاكهة يكون أسرع عند تناولها قبل الوجبة، ما يقلل من احتمالية التخمر والغازات إذا تم تناولها بعد الأكل.



وينصح بتناول الفاكهة قبل الطعام بنحو نصف ساعة، ويفضل اختيار الأنواع الغنية بالألياف وقليلة السكر مثل التفاح، الكيوي، الجوافة، والبرتقال، مع تجنّب الإفراط في تناول الفواكه عالية السكريات مثل المانجو والعنب.