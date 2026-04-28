الثلاثاء 2026-04-28 02:08 م

فوائد دماغية رائعة لتناول البيض مرتين أسبوعيا فقط

كما تبين أن الأشخاص الذين تناولوا البيض مرة إلى مرتين شهريا كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف غير القابل للعلاج بنسبة 17% مقارنة بمن لا يتناولونه إطلاقا. وسجلت النتائج انخفاضا بنسبة 20% لدى من يتناولونه ع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-04-2026 12:47 م

الوكيل الإخباري-   يربط باحثون بين تناول البيض بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف، في نتائج جديدة تشير إلى أن هذا الغذاء الشائع قد يلعب دورا داعما في حماية صحة الدماغ.

اضافة اعلان

 

وتظهر دراسة حديثة، أُجريت في جامعة لوما ليندا بولاية كاليفورنيا وشملت نحو 40 ألف مشارك على مدى 15 عاما، أن تناول البيض مرتين أسبوعيا فقط قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة لا تقل عن 20%، بينما ترتفع نسبة الانخفاض إلى أكثر من 25% لدى الأشخاص الذين يتناولونه خمس مرات أسبوعيا أو أكثر.

 

كما تبين أن الأشخاص الذين تناولوا البيض مرة إلى مرتين شهريا كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف غير القابل للعلاج بنسبة 17% مقارنة بمن لا يتناولونه إطلاقا. وسجلت النتائج انخفاضا بنسبة 20% لدى من يتناولونه عدة مرات أسبوعيا، و27% لدى الأكثر استهلاكا له.

ويرجع الباحثون هذه الفوائد المحتملة إلى احتواء البيض على عناصر غذائية مهمة مثل الكولين، الذي يساهم في إنتاج مادة الأستيل كولين الضرورية لوظائف الذاكرة وصحة الخلايا العصبية.

وفي المقابل، يؤكد خبراء أن البيض، رغم فوائده الغذائية، يجب تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة أنه يحتوي على الكوليسترول. إلا أن مؤسسة القلب البريطانية تشير إلى أن تناول بيضة واحدة يوميا يعد آمنا لمعظم الأشخاص.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

تعبيرية

المرأة والجمال حذاء القبقاب خيار أساسي في موضة 2026

مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة اليوم

عربي ودولي مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة اليوم

القاضي: 83% نسبة الإنجاز في القوانين المحالة على مجلس النواب في الدورة العادية الثانية

شؤون برلمانية القاضي: 83% نسبة الإنجاز في القوانين المحالة على مجلس النواب في الدورة العادية الثانية

تشغيل مواقع أمنية نائية بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية تشغيل مواقع أمنية نائية بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة

أسباب النعاس عند تناول مضادات الهيستامين

طب وصحة أسباب النعاس عند تناول مضادات الهيستامين

تقييمات متباينة للحكومة ومجلس النواب في استطلاع راصد الجديد

أخبار محلية تقييمات متباينة للحكومة ومجلس النواب في استطلاع راصد الجديد

تعبيرية

تكنولوجيا واتساب يوقف دعم هواتف أندرويد القديمة بدءًا من سبتمبر 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 