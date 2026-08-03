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فوائد شرب اللبن الرائب صباحًا.. تأثيرات صحية مهمة

صشيث
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد اللبن الرائب من المشروبات الغنية بالبروبيوتيك والبكتيريا النافعة، وقد يساعد تناوله باعتدال على تحسين الصحة العامة، خاصة عند تناوله صباحًا.اضافة اعلان


ومن أبرز فوائده:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.
المساعدة في إنقاص الوزن بفضل احتوائه على البروتين الذي يزيد الشعور بالشبع.
المساهمة في تنظيم سكر الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.
دعم صحة العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامينات مهمة.
تحسين صحة الأعصاب بفضل احتوائه على التربتوفان الذي يساعد في إنتاج السيروتونين.

وينصح بتجنب الإفراط في تناوله لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو اضطرابات هضمية بعد شربه، كما يُفضل تناوله دون إضافة السكر للحصول على فوائده بشكل أفضل.
 
 


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