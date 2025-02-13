فوائد شوربة الخضار قبل النوم: كيف تؤثر على جسمك؟

الوكيل الإخباري- تعتبر شوربة الخضار من الأطباق الخفيفة التي يسهل هضمها، وتحتوي على مزيج من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم. تتكون من مكونات مثل الجزر، البسلة، البطاطا، ويمكن إضافة البروكلي لتعزيز قيمتها الغذائية.

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وفيما يلي أبرز الفوائد التي تقدمها شوربة الخضار عند تناولها قبل النوم، كما يوضح استشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح الدين:



- تحسين جودة النوم: تحتوي بعض الخضروات مثل الجزر والسبانخ على المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يساعدان في استرخاء العضلات وتقليل التوتر، مما يسهم في نوم أعمق.

- تعزيز الهضم: الألياف الموجودة في الخضروات مثل الكرفس والكوسا تساهم في تحسين الهضم وتجنب الانتفاخ وعسر الهضم، مما يساعد في الراحة أثناء النوم.

- ترطيب الجسم: شوربة الخضار غنية بالماء، ما يساعد في ترطيب الجسم أثناء النوم، وهو أمر مهم لمن يعانون من الجفاف الليلي.

- دعم المناعة: الخضروات تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين C، ومضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة، مما يساعد الجسم في مقاومة الأمراض أثناء النوم.

- التحكم في الوزن: شوربة الخضار منخفضة السعرات الحرارية وتساعد في الشعور بالشبع دون زيادة الوزن، مما يدعم فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

- تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر: تحتوي بعض الخضروات مثل البطاطا والكوسا على مركبات تهدئ الجهاز العصبي، مما يساعد في الاسترخاء قبل النوم.



ومع ذلك، يجب تجنب إضافة البهارات الحارة أو الدهون الزائدة لتفادي الاضطرابات الهضمية. كما يوصي الدكتور رامي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو ارتجاع المريء بتجنب الشوربات الحامضية أو الغنية بالتوابل قبل النوم.



بالمجمل، تعتبر شوربة الخضار خيارًا مثاليًا قبل النوم بفضل كونها خفيفة، مغذية، وتعزز الصحة العامة للجسم.