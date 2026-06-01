فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

وبحسب موقع Verywell Health، فإن للقهوة عدداً من الفوائد الصحية المحتملة، من أبرزها:
**إطالة العمر وخفض مخاطر الوفاة**
تشير أبحاث إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب يومياً من القهوة غير المحلاة قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب، مع ضرورة الانتباه إلى أن إضافة كميات كبيرة من السكر أو الكريمة قد تقلل من هذه الفوائد.
**دعم صحة الجهاز الهضمي**
قد تساهم القهوة في تحسين صحة الأمعاء من خلال تأثيرها على الميكروبيوم المعوي، إذ أظهرت دراسات ارتباطها بزيادة البكتيريا النافعة، ما قد يساعد في تحسين عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء.
**تعزيز التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن**
تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد ترفع معدل حرق السعرات الحرارية بصورة مؤقتة، وتزيد من أكسدة الدهون، كما قد تساعد على تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.
