 
الإثنين 2024-10-21 09:46 ص
 
 

فوائد عصير الجوافة.. هل يساعد على فقدان الوزن؟

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   الجوافة من أكثر الفواكه الشتوية التي تحتوي على عناصر غذائية متعددة تساعد في حماية الجسم من فرص الإصابة بالأمراض وتزيد من قدرته المناعية ضد أي فيروسات.

فوائد عصير الجوافة
أثبتت نتائج بعض الدراسات أن عصير الجوافة يقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم من بينها:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يتميز عصير الجوافة باحتوائه على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال ولكن يجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة.

2- دعم صحة القلب
يحتوي عصير الجوافة على الكثير من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك السكتات القلبية.

3- تقوية جهاز المناعة

اضافة اعلان


يعرف عصير الجوافة بأنه مصدر رائع لفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من فرص الإصابة بالأمراض، لذلك يجب الحرص على تناوله خاصة للأطفال للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية بشكل طبيعي.

4- فقدان الوزن
عصير الجوافة من أكثر الأنواع التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع وبالتالي تقليل الرغبة في تناول الطعام، بالإضافة إلى احتوائه على سعرات حرارية منخفضة ومن ثم فقدان الوزن بشكل ملحوظ لكن مع الانتباه على عدم إضافة أي محليات صناعية.

5- تحسين الحالة المزاجية
يتميز عصير الجوافة باحتوائه على مجموعة متنوعة من فيتامينات B مما يجعله رائع لتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق بشكل ملحوظ فور تناوله، ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور محمد إسماعيل عقله الوديان

أخبار محلية التعليم العالي يجدد تعيين محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية

غرام 21 يصل إلى 55.2 دينارا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الإثنين.. استقرار على مستويات مرتفعة

تعبيرية

طب وصحة لتسريع وتيرة الشفاء من الانفلونزا.. تناول هذه الفاكهة!

شعار

أخبار محلية الجيش: قرار تأجيل دفتر خدمة العلم اتخذ قبل 5 أشهر ولم يكن مفاجئا

الداعية التركي فتح الله غولن

عربي ودولي المتهم بانقلاب 2016 في تركيا.. وفاة فتح الله غولن في أمريكا

ث

عربي ودولي أوستن: نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة العمل تضبط 215 حالة عمالة أطفال بـ ٩ شهور

صورة معلقة للشهيد يحيى السنوار في أحد شوارع قطاع غزة

عربي ودولي تقرير يكشف رد السنوار على طلب مصري لمغادرة غزة



 


الأكثر مشاهدة