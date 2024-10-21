فوائد عصير الجوافة.. هل يساعد على فقدان الوزن؟

الوكيل الإخباري- الجوافة من أكثر الفواكه الشتوية التي تحتوي على عناصر غذائية متعددة تساعد في حماية الجسم من فرص الإصابة بالأمراض وتزيد من قدرته المناعية ضد أي فيروسات.



فوائد عصير الجوافة

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن عصير الجوافة يقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم من بينها:



1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يتميز عصير الجوافة باحتوائه على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال ولكن يجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة.



2- دعم صحة القلب

يحتوي عصير الجوافة على الكثير من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك السكتات القلبية.



3- تقوية جهاز المناعة

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