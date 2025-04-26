فوائد مذهلة لتناول بذور البطيخ على معدة فارغة

تنظيم سكر الدم: غنية بالماغنيسيوم، ما يساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.
تقوية الشعر: تحتوي على الزنك والنحاس والبروتينات التي تُحفز نمو الشعر وتمنع تقصفه.
دعم صحة القلب: الدهون المفيدة والماغنيسيوم يساهمان في الوقاية من أمراض القلب.
تقوية العظام: مصدر جيد للكالسيوم الذي يعزز صحة العظام والعضلات.
ترطيب البشرة: تمنح إشراقة للبشرة وتقلل من التجاعيد وحب الشباب.
تحسين الهضم: الألياف والدهون الصحية تنشّط حركة الأمعاء وتخفف الإمساك.
-
أخبار متعلقة
-
لهذه الأسباب- أحرص على تنظيف اللسان خلال غسل أسنانك
-
بينها منزوعة الكافيين.. مشروبات تجنبها قبل النوم
-
5 عادات يومية تسبب الإرهاق الذهني تجنبها للحفاظ على صحتك
-
قد تكون "سامة"... احذر من تناول بذور هذه الفاكهة!
-
رائحة القدمين... أسبابها وطرق بسيطة للتخلص منها
-
دون قطرات... طرق بسيطة لترطيب العين
-
علماء يكتشفون طريقة لإعادة الشباب للخلايا بمكون منزلي بسيط
-
هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان لدى الأطفال؟