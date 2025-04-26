السبت 2025-04-26 03:23 م
 

فوائد مذهلة لتناول بذور البطيخ على معدة فارغة

رب
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   يُعد البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية التي يميل العديد إلى تناولها، لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الصحة، فضلًا عن مذاقه المتميز، فماذا عن تناول بذوره على معدة فارغة.

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رغم أن الكثيرين يتخلصون منها، إلا أن بذور البطيخ تعتبر كنزًا غذائيًا مخفيًا، وخاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة. إليك أبرز فوائدها الصحية:
تنظيم سكر الدم: غنية بالماغنيسيوم، ما يساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.
تقوية الشعر: تحتوي على الزنك والنحاس والبروتينات التي تُحفز نمو الشعر وتمنع تقصفه.
دعم صحة القلب: الدهون المفيدة والماغنيسيوم يساهمان في الوقاية من أمراض القلب.
تقوية العظام: مصدر جيد للكالسيوم الذي يعزز صحة العظام والعضلات.
ترطيب البشرة: تمنح إشراقة للبشرة وتقلل من التجاعيد وحب الشباب.
تحسين الهضم: الألياف والدهون الصحية تنشّط حركة الأمعاء وتخفف الإمساك.

 

الكونسلتو 

 
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