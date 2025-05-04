فوائد مذهلة للبرقوق.. من علاج الأنيميا إلى تقوية النظر والعظام

وأوضحت الدراسات أن البرقوق غني بعنصر الحديد الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، إلى جانب فيتامين C الذي يُعزز امتصاص الحديد في الجسم، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي لمرضى الأنيميا. إذ يحتوي 165 جرامًا من البرقوق على نحو 15.7 ملغ من فيتامين C، وهو ما يُعادل 26% من الاحتياج اليومي الموصى به.
فوائد صحية أخرى لتناول البرقوق:
مكافحة الإمساك: يحتوي على الألياف، والسوربيتول، والإيزاتين، التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك المزمن.
تنظيم ضغط الدم: يُعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، ما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.
تعزيز صحة العين: يحتوي على فيتامين A ومضادات أكسدة تحمي العين من التلف وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.
تقوية العظام: بفضل فيتامين K، الذي يدعم كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
-
أخبار متعلقة
-
طبيبة توضح- فوائد تخفيف خل التفاح بالماء قبل تناوله
-
تنفس بسهولة.. 5 طرق طبيعية لتنظيف الأنف
-
هل التدخين يسبب الصداع النصفي؟
-
العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها
-
أسباب النحافة وعلاجها للوصول للوزن المثالي
-
هل يؤثر شرب الحليب على فاعلية التخدير قبل العمليات الجراحية؟.. خرافة أم حقيقة؟
-
جرب هذه الأطعمة - طرق طبيعية لزيادة الحديد والكالسيوم بالجسم
-
لحرق دهون البطن.. 5 عادات بسيطة فور الاستيقاظ من النوم