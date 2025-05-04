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فوائد مذهلة للبرقوق.. من علاج الأنيميا إلى تقوية النظر والعظام

غلابتع
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد البرقوق من أكثر الفواكه الصيفية شعبية، لما يتمتع به من مذاق لذيذ وفوائد صحية متعددة، خاصة لمرضى فقر الدم (الأنيميا). ووفقًا لما أورده موقع The Health Site، فإن تناول البرقوق بانتظام قد يُسهم في تحسين مستويات الحديد في الجسم بفضل احتوائه على عناصر غذائية هامة.

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وأوضحت الدراسات أن البرقوق غني بعنصر الحديد الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، إلى جانب فيتامين C الذي يُعزز امتصاص الحديد في الجسم، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي لمرضى الأنيميا. إذ يحتوي 165 جرامًا من البرقوق على نحو 15.7 ملغ من فيتامين C، وهو ما يُعادل 26% من الاحتياج اليومي الموصى به.


فوائد صحية أخرى لتناول البرقوق:
مكافحة الإمساك: يحتوي على الألياف، والسوربيتول، والإيزاتين، التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك المزمن.
تنظيم ضغط الدم: يُعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، ما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.
تعزيز صحة العين: يحتوي على فيتامين A ومضادات أكسدة تحمي العين من التلف وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.
تقوية العظام: بفضل فيتامين K، الذي يدعم كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

 

ويُنصح بتناول البرقوق باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، للحصول على فوائده الصحية دون الإفراط، مع استشارة الطبيب في حال وجود حالات صحية خاصة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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