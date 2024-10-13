فوائد مذهلة يقدمها الاستحمام ليلًا لصحتك

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الوكيل الإخباري- الاستحمام ليلاً له فوائد متعددة على أعضاء الجسم والجلد، ويعد من العادات الصحية التي يمكن أن تساهم في تحسين النوم والراحة العامة. اضافة اعلان





قال الدكتور فارس صبرة استشاري الأمراض الجلدية، إن تحسين جودة النوم أحد أبرز فوائد الاستحمام ليلا؛ لأنه يساعد على تهدئة الجسم وتجهيزه للنوم، حيث يعمل الماء الدافئ على خفض درجة حرارة الجسم قليلاً، مما يحفز عملية النوم ويعزز الشعور بالراحة والاسترخاء.



وأضاف صبرة، أن الاستحمام ليلًا يساعد على تنظيف الجلد وتجديده لما تعرض له خلال النهار، حيث يتعرض الجلد للتلوث والأوساخ والعرق، ويزيل الشوائب والأتربة المتراكمة، مما يساعد على تنظيف المسام ومنع انسدادها، وبالتالي يساهم في الحصول على بشرة صحية ونضرة.



وأشار استشاري الجلدية، إلى أنه يعمل الاستحمام على تحسين الدورة الدموية، حيث يعمل الماء الدافئ على تحفيزها وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف والعضلات، مؤكدًا أنه يساهم في استرخاء العضلات ويقلل التوتر الجسدي الذي قد يتراكم خلال اليوم.



وأوضح صبرة، أن الاستحمام يخفف من التوتر والإجهاد الذهني؛ لأنه يعمل على الجهاز العصبي، مما يعزز الشعور بالراحة ويساعد على الاسترخاء العميق، فضلا عن ترطيبه للجلد ومنع الجفاف؛ لأن الماء الدافئ يساعد على فتح المسام، مما يجعل الجلد أكثر استجابة للمرطبات.



واختتم استشاري الجلدية، تصريحاته، بأن الاستحمام ليلًا يقلل من التهابات الجلد والتهيجات التي تظهر على المسام، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض جلدية مثل الأكزيما، بالإضافة إلى أنه يساعد على إزالة السموم التي تتراكم على سطح الجلد نتيجة التعرض للعوامل البيئية خلال النهار، مثل الملوثات والعرق.