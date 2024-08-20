فوائد ومضار التفاح

وتقول: "يحتوي التفاح على أحماض الفاكهة التي تساعد على تدفق الصفراء وتحسن عملية الهضم. ولكن لا ينصح بتناول كمية كبيرة من التفاح لأن هذه الأحماض تهيج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء. وهذا يخص بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة".
ويمكن تناول التفاح طازجا أو مجففا أو مشويا أو على شكل عصير، ولكن يجب أن نعلم أن التفاح الطازج والمشوي يحتوي على نسبة سكر وسعرات حرارية قليلة، أي هي أكثر فائدة لمرضى السكري ومن يعاني من السمنة.
وتقول:"ولكن للتفاح مضار أيضا، فمثلا لا ينصح من يعاني من الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي بتناول التفاح. كما أن بذور التفاح تحتوي على السيانيد، لذلك لا ينصح أبدا بتناولها. ولا ينصح مرضى السكري بتناول التفاح الأحمر لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، ولكنه مفيد لمرضى القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد".
ووفقا لها يحتوي التفاح الأخضر على نسبة سكر منخفضة ولكنه يحتوي على نسبة عالية من المواد المفيدة والأحماض مقارنة بالأنواع الأخرى. أما التفاح الأصفر فيحتوي على نسبة أعلى من البكتين.
-
أخبار متعلقة
-
كيف يساعد شرب الماء بكثرة على إنقاص الوزن؟
-
ماذا يحدث لجسمك إن اقتصر طعامك على الثمار والخضروات لمدة أسبوع؟
-
3 مشروبات ممنوعة لمرضى النقرس- إليك بدائلها
-
ما أسباب حرقان اللسان؟
-
أسباب ومخاطر بطء ضربات القلب أثناء الحمل
-
فحوصات يُنصح بها قبل عودة الطفل إلى المدرسة
-
البروتين والألياف سر النجاح في إنقاص الوزن
-
خل التفاح- هل يعالج الانتفاخ؟