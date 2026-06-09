فواكه وخضروات ضرورية لصحة القلب.. ما هي؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ريدينغ البريطانية أن بعض أنواع الفواكه والخضروات الغنية بمركبات "الفلافانولات" تلعب دوراً مهماً في دعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. اضافة اعلان





واعتمدت الدراسة على تحليل الأنظمة الغذائية لأكثر من 30 ألف شخص في بريطانيا والولايات المتحدة باستخدام مؤشرات حيوية، وأظهرت النتائج أن معظم المشاركين لا يحصلون على كميات كافية من الفلافانولات، حتى مع الالتزام بتناول الحصص اليومية الموصى بها من الفواكه والخضروات.



ووفقاً للباحثين، تشمل أبرز الأغذية الغنية بالفلافانولات: الخوخ، والتوت البري، وتوت العليق، والشاي الأخضر، والفاصوليا، والكرز، والتفاح بقشره.



وأشار الفريق البحثي إلى أن نوعية الأغذية قد تكون أكثر أهمية من الكمية الإجمالية المتناولة يومياً، موضحين أن إضافة حفنة من التوت، أو كوب من الشاي الأخضر، أو كمية من الفاصوليا إلى النظام الغذائي يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في زيادة استهلاك هذه المركبات المفيدة لصحة القلب.





