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فيتامينات يجب تعويضها بعد الشتاء

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أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 07:54 ص

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية إلى أن الشتاء كقاعدة عامة، يأخذ من الإنسان ليس فقط قدرا كبيرا من الطاقة، بل يأخذ أيضا العناصر الغذائية من الجسم.

ووفقا لها تساعد أشعة الشمس والماء والتغذية والنوم على تعويض نقص الفيتامينات بعد فصل الشتاء وفي تعافي الإنسان من نزلات البرد التي تستمر ثلاثة أشهر ويعيد بناء جسمه للربيع.

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وتقول: "يلعب كل شيء دورا في هذه الحالة، ولكن الشيء الرئيسي هو الموقف الداخلي الذي يمنع تدمير خلايانا لأنه مهما تناولنا من مضادات الأكسدة فإن العوامل المعروفة والعادات السيئة تدمر كل شيء".


ووفقا لها، بعد فصل الشتاء غالبا ما يكون هناك نقص في فيتامين D وفيتامين B12.


وتقول: "يمكن تعويض فيتامين D بتناول الأسماك والبيض ومنتجات الألبان. كما تساعد الأسماك البحرية الدهنية والأعشاب البحرية والجوز البرازيلي على تعويض نقص فيتامينات B12 و С، واليود، والسيلينيوم. كما يمكن تعويض نقص الكالسيوم بتناول بذور السمسم التي بالإضافة إلى الكالسيوم تحتوي على مادة إينوزيتول، التي تساعد الشخص على البقاء هادئا، وتمنعه من صب جام غضبه على الآخرين".


ووفقا لها، يعتبر الديك الرومي من أغنى الأطعمة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.


وتقول: "يحتوي لحم الديك الرومي على كمية كبيرة من الحديد ومجموعة فيتامينات В والزنك. كما يمكن تناول مخلل الملفوف، ولكن فقط عن طريق التخمير الطبيعي الحقيقي أو الكبد".

 

RT

 
 
gnews

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