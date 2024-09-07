فيروس قاتل يصيب المخ يرعب أمريكا.. ما علاماته؟

الوكيل الإخباري- أثار فيروس مميت الرعب في إحدى الولايات الأمريكية، وأصبح محظورًا على سكانها الخروج وعليهم البقاء في المنزل ليلًا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، مثلما حدث في ولاية ماساتشوستس في الفترة الأخيرة.



ينتقل هذا الفيروس المميت والنادر عن طريق البعوض، والذي تسبب في إصابة نحو 30% من المرضى، ومن أبرز أعراضه تورم المخ والقيء والنوبات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



فيروس مميت يثير الرعب في أمريكا



أثار فيروس (EEE) الذعر في أمريكا، الأمر الذي دفع هيئة الصحة في فيرمونت إلى تحذير المواطنين في المناطق الأكثر ازدحامًا بالسكان، مثل بيرلينجتون، بضرورة البقاء في منازلهم من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ6 صباحًا، عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.



انتشار البعوض بزيادة ملحوظة



وعُثر على نحو 47 مجموعة من البعوض المصاب بالفيروس في 11 مجتمعًا، مما يشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم اكتشاف نحو 14 مجموعة من البعوض في 3 مدن فقط. ومن الجدير بالذكر أن الإصابة بفيروس EEE ارتفعت منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن الفيروس لا يزال نادرًا نسبيًا.



وتسبب ذعر ولاية ماساتشوستس من خطورة هذا الفيروس المميت في تأجيل العديد من الفعاليات الصيفية، بما في ذلك الحفلات والمهرجانات.



ما هو فيروس EEE؟

ينتمي فيروس EEE إلى عائلة الفيروسات الطخائية (Togaviridae) وجنس الفيروسات ألفا (Alphavirus)، وينتقل عادة عبر لدغات البعوض، مما يؤدي إلى التهاب الدماغ لدى البشر والخيول، حسب موقع وزارة الصحة في ولاية نيويورك. يصيب EEE أيضًا مجموعة واسعة من الحيوانات بما في ذلك الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات.



يحدث انتشار فيروس EEE إلى الثدييات من خلال لدغة البعوض المصاب الذي يتغذى على الطيور والثدييات. الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأقل من 15 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس. تظهر أعراض عدوى EEE عادة بعد 4-10 أيام من لدغة بعوضة مصابة.



منذ عام 1971، تم تشخيص إصابة 11 شخصًا في ولاية نيويورك بفيروس EEE؛ وتوفي 7 منهم.



أعراض فيروس EEE



يعتمد نوع الأعراض عادة على عمر الشخص، فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأقل من 15 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد. تشمل الأعراض:



ظهور مفاجئ للصداع

حمى شديدة

قشعريرة

قيء قد يتطور إلى الارتباك والنوبات والتهاب الدماغ والغيبوبة

ويعاني العديد ممن يبقون على قيد الحياة من تلف خفيف إلى شديد في الدماغ.



طرق الوقاية من الفيروس

يحتاج الأشخاص إلى استخدام طارد أو مبيد للحشرات، ويجب مراعاة ما يلي:



تجنب وضعه مباشرة على أيدي الأطفال.

غسل جلد الطفل وملابسه المعالجة بالماء والصابون أو تحميم الطفل.

عدم وضعه بالقرب من العينين أو الأنف أو الفم، واستخدامه باعتدال حول الأذنين.

لتقليل أعداد البعوض حول منزلك وممتلكاتك، قم بتقليل أو إزالة جميع المياه الراكدة.

هل يوجد لقاح لهذا الفيروس؟



لا يوجد لقاح للفيروس حتى الآن، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التهديد الصحي. يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس الخطير.



في وقت سابق، توفي شخص يدعى ستيفن بيري، صاحب الـ41 عامًا، بعد إصابته بالفيروس، وهو أول حالة وفاة في ولاية نيو هامبشاير منذ عشر سنوات.

اضافة اعلان