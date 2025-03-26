في أواخر رمضان.. ماذا تأكل على الإفطار والسحور؟

الوكيل الإخباري- يعتبر شهر رمضان فرصة للحفاظ على صحة الجسم، لكن التغذية السليمة خلال السحور والإفطار تعد أساسية لدعم الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة. فيما يلي، نستعرض ما يمكن تناوله على وجبتي السحور والإفطار في الأيام الأخيرة من الشهر المبارك، وفقًا لموقع "Hindustan Times":



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السحور: وجبة ما قبل الفجر

السحور هو المفتاح لنجاح الصيام، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم. إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها:

الحبوب الكاملة (مثل الشوفان، الأرز البني، خبز القمح الكامل): تحتوي على كربوهيدرات معقدة توفر طاقة بطيئة الإطلاق وتساعد في الشعور بالشبع.

البروتينات (مثل البيض، السمك، الدجاج، العدس، الفاصوليا، المكسرات): تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وتعزز الشعور بالشبع.

العدس والفاصولياء: غنية بالألياف التي تدعم عملية الهضم وتمنع الإمساك.

الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، البذور): توفر طاقة مستدامة وأحماض دهنية أساسية لصحة الدماغ.

منتجات الألبان (مثل الزبادي قليل الدسم، الحليب، الجبن): تدعم الهضم وصحة العظام، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

الفواكه (مثل الموز، التفاح، البرتقال، التمر): تحتوي على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة مع تعزيز الهضم.

الخضروات (مثل الخيار، الجزر، الخضروات الورقية): غنية بالفيتامينات والألياف، وتساهم في الترطيب وحماية الجسم من الجفاف.

الماء والشاي العشبي: يساهم في الترطيب ويقلل من الانتفاخ ويساعد في عملية الهضم.

الإفطار: كسر الصيام بالطريقة الصحية

الإفطار هو الوجبة التي تكسر الصيام بعد ساعات من الجوع والعطش. إليك ما يجب أن تتضمنه وجبة الإفطار الصحية:

التمر: يحتوي على سكريات طبيعية وبوتاسيوم يساعدان في استعادة الطاقة بسرعة.

الفواكه: تعمل على ترطيب الجسم وتوفير الألياف والفيتامينات، وتساعد في التخلص من الجفاف.

الماء والعصائر الطبيعية: يمنع الجفاف ويعوض الإلكتروليتات المفقودة خلال ساعات الصيام.

الحساء (مثل حساء العدس، حساء الدجاج، حساء الخضار): يساعد على تسهيل عملية الهضم ويوفر الترطيب والعناصر الغذائية الأساسية.

البروتينات الخالية من الدهون (مثل الدجاج المشوي، السمك، العدس، الحمص): تدعم صيانة العضلات وتساهم في التعافي بعد الصيام.

الكربوهيدرات المعقدة (مثل الأرز البني، خبز القمح الكامل، الكينوا): توفر طاقة مستدامة دون أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.

الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات): تدعم صحة الدماغ والهضم وتساعد في الحفاظ على النشاط.

منتجات الألبان (مثل الزبادي قليل الدسم والحليب): توفر الكالسيوم والبروتين والبروبيوتيك لدعم الجهاز الهضمي.

الخضروات المرطبة (مثل الخيار، الخس، الطماطم، الفلفل الحلو): تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الترطيب.

شاي الأعشاب (مثل البابونج، النعناع، شاي الزنجبيل): يساعد في الهضم، يقلل من الانتفاخ، ويساهم في الاسترخاء وتحسين النوم.