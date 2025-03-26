في أواخر رمضان.. ماذا تأكل على الإفطار والسحور؟

السحور هو المفتاح لنجاح الصيام، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم. إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها:
الحبوب الكاملة (مثل الشوفان، الأرز البني، خبز القمح الكامل): تحتوي على كربوهيدرات معقدة توفر طاقة بطيئة الإطلاق وتساعد في الشعور بالشبع.
البروتينات (مثل البيض، السمك، الدجاج، العدس، الفاصوليا، المكسرات): تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وتعزز الشعور بالشبع.
العدس والفاصولياء: غنية بالألياف التي تدعم عملية الهضم وتمنع الإمساك.
الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، البذور): توفر طاقة مستدامة وأحماض دهنية أساسية لصحة الدماغ.
منتجات الألبان (مثل الزبادي قليل الدسم، الحليب، الجبن): تدعم الهضم وصحة العظام، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.
الفواكه (مثل الموز، التفاح، البرتقال، التمر): تحتوي على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة مع تعزيز الهضم.
الخضروات (مثل الخيار، الجزر، الخضروات الورقية): غنية بالفيتامينات والألياف، وتساهم في الترطيب وحماية الجسم من الجفاف.
الماء والشاي العشبي: يساهم في الترطيب ويقلل من الانتفاخ ويساعد في عملية الهضم.
الإفطار هو الوجبة التي تكسر الصيام بعد ساعات من الجوع والعطش. إليك ما يجب أن تتضمنه وجبة الإفطار الصحية:
التمر: يحتوي على سكريات طبيعية وبوتاسيوم يساعدان في استعادة الطاقة بسرعة.
الفواكه: تعمل على ترطيب الجسم وتوفير الألياف والفيتامينات، وتساعد في التخلص من الجفاف.
الماء والعصائر الطبيعية: يمنع الجفاف ويعوض الإلكتروليتات المفقودة خلال ساعات الصيام.
الحساء (مثل حساء العدس، حساء الدجاج، حساء الخضار): يساعد على تسهيل عملية الهضم ويوفر الترطيب والعناصر الغذائية الأساسية.
البروتينات الخالية من الدهون (مثل الدجاج المشوي، السمك، العدس، الحمص): تدعم صيانة العضلات وتساهم في التعافي بعد الصيام.
الكربوهيدرات المعقدة (مثل الأرز البني، خبز القمح الكامل، الكينوا): توفر طاقة مستدامة دون أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.
الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات): تدعم صحة الدماغ والهضم وتساعد في الحفاظ على النشاط.
منتجات الألبان (مثل الزبادي قليل الدسم والحليب): توفر الكالسيوم والبروتين والبروبيوتيك لدعم الجهاز الهضمي.
الخضروات المرطبة (مثل الخيار، الخس، الطماطم، الفلفل الحلو): تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الترطيب.
شاي الأعشاب (مثل البابونج، النعناع، شاي الزنجبيل): يساعد في الهضم، يقلل من الانتفاخ، ويساهم في الاسترخاء وتحسين النوم.
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