في شهر التوعية به- متى تشير آلام الثدي للسرطان؟

الوكيل الإخباري- آلام الثدي شائعة لدى السيدات، وقد تحدث نتيجة التغيرات الهرمونية التي تطرأ على أجسادهن خلال فترة الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث، ولكن قد تخشى بعض السيدات من احتمالية أن يكون الألم نتيجة سرطان الثدي.



أنواع آلام الثدي

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