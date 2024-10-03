في شهر التوعية به- متى تشير آلام الثدي للسرطان؟

أنواع آلام الثدي
هناك نوعان رئيسيان من آلام الثدي:
آلام الثدي الدورية
يتوافق هذا النوع من آلام الثدي مع الدورة الشهرية، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا، وقد تشعرين بألم في أحد الثديين أو كليهما، ويحدث عادةً بسبب التغيرات الهرمونية الطبيعية، ومن المحتمل أن يحدث قبل أسبوع تقريبًا من الدورة الشهرية.
ويختفي ألم الثدي الدوري بشكل طبيعي بمجرد نزول الدورة الشهرية، ولكنه يعود قبل الدورة الشهرية التالية، ويمكنك أيضًا الشعور بهذا النوع من الألم إذا كنت تتناولين أو تغيرين أدوية الهرمونات، مثل وسائل منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة، وألم الثدي الدوري هو نمط يمكن التنبؤ به، ويختفي هذا النوع من ألم الثدي عادةً بعد انقطاع الطمث لأنك لم تعدِ تحيضين.
ألم الثدي غير الدوري
لا علاقة لهذا النوع من آلام الثدي بالدورة الشهرية، وهو أكثر لدى السيدات اللائي تزيد أعمارهن عن 40 عامًا ويمكن أن يستمر بعد انقطاع الطمث.
يمكن أن يأتي ويختفي أو يكون مزمنًا ومستمرًا، ويميل هذا النوع إلى التأثير على ثدي واحد في منطقة معينة، و يميل ألم الثدي غير الدوري إلى الحدوث بسبب إصابة أو حجم الثدي أو حالة حميدة غير سرطانية في الثدي.
ما هي أسباب آلام الثدي؟
غالبًا ما يحدث ألم الثدي الدوري بسبب الدورة الشهرية الطبيعية، وقد تشمل أسباب ألم الثدي غير الدوري ما يلي:
- حبوب منع الحمل.
- الحمل.
- العدوى، مثل التهاب الضرع.
- العلاج الهرموني.
- العلاج الإشعاعي السابق.
- الأدوية المضادة للاكتئاب، مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية.
- أكياس الثدي.
- الأورام الليفية الغدية (الكتل غير السرطانية).
- التهاب غضروف الضلع (التهاب في الغضروف الموجود في عظم الصدر).
- ندبات جراحية.
- صدمة أو إصابة.
وهناك أيضًا عوامل معينة يمكن أن تسبب ألمًا غير دوري في الثدي، بما في ذلك:
- التدخين.
- استهلاك الكافيين.
- الضغط.
- الرضاعة الطبيعية.
- تناول الأطعمة الغنية بالدهون.
هل ألم الثدي علامة على سرطان الثدي؟
لا يحدث ذلك عادةً، وأحيانا ما يظهر لدى الأشخاص المصابين بسرطان الثدي كتل في منطقة الثدي، وقد تكون مؤلمة، ولكن معظم أسباب آلام الثدي لا ترجع إلى كتل أو أورام سرطانية.
ولكن قد تظهر بعض العلامات الأخرى التي لا يجب تجاهلها عند تزامن حدوثها من ألم الثدي مثل:
- تغير لون وشكل وملمس الجلد حول الحلمة.
- خروج إفرازات من الحلمة.
- صعوبة أو ثقل في تحريك الذراع.
- تكون أكياس أو أورام في أي منطقة بالثدي أو تحت الإبط.
- استمرار الألم لأكثر من أسبوعين.
كيف يمكن تخفيف ألم الثدي؟
هناك أيضًا بعض الطرق التي يمكن استخدامها للمساعدة في تخفيف آلام الثدي، بما في ذلك:
- تجنب أو تعديل أو إيقاف الأدوية الهرمونية، مثل وسائل منع الحمل أو الأدوية المعروفة بأنها تسبب آلام الثدي، ولكن بعد استشارة الطبيب.
- ارتداء حمالة صدر داعمة ومناسبة.
- تجنب منتجات التبغ، مثل السجائر.
- استخدام الكمادات الدافئة على موضع الألم.
- تجنب بذل جهد بدني شاق.
- أخذ حمام دافئ وتسليط الماء على موضع الألم.
- تناول المشروبات العشبية التي تساعد على الاسترخاء وتقليل الشعور بالألم.
- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.
- استخدام الكريمات الموضعية المسكنة والمضادة للالتهاب.
- استشارة الطبيب عند استمرار الألم أو تكراره على فترات بعيدة عن أوقات الدورة الشهرية.
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