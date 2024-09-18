في ظل انتشار الإصابة بالإنفلونزا.. هذه أضرار الإفراط في المضاد الحيوي

وأضافت العسال، أن كثرة استخدام المضاد الحيوي للعلاج مرارًا وتكرارًا دون استشارة الطبيب، يسبب احتياج له كل مرة يصاب فيها الشخص بالبرد، وسيكون بلا أي نتيجة فعالة، لأن كثرة استخدامه يجعل البكتيريا تكوّن مناعة ضده، وعند استخدامه لحالة حالتها تتطلب المضاد الحيوي بشكل اضطراري لا ينتج عنه أي فعالية إيجابية للعلاج.
وأكدت أن المضاد الحيوي مُعد خصيصًا للقضاء على البكتيريا وليس الفيروس، مكررة أن كثرة استخدام المضاد الحيوي يجعل الجسم يكوّن مناعة لكل أنواع المضاد الحيوي.
ونصحت بعدم سوء استخدام المضاد الحيوي أو الإسراف فيه، لأن الأجيال القادمة هي التي ستدفع ثمنه، بسبب تأثيره على العوامل الوراثية، في ضعف مناعتهم.
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