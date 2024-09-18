في ظل انتشار الإصابة بالإنفلونزا.. هذه أضرار الإفراط في المضاد الحيوي

الوكيل الإخباري- مع بداية دخول فصل الخريف، وتقلبات الطقس في هذه الآونة، تنتشر حالات الإصابة بالبرد والإنفلونزا والسعال، هذا الأمر الذي يسبب الإزعاج لعديد من الناس، ما يجعلهم تحت وطأة الأدوية وخصوصًا المضادات الحيوية.

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