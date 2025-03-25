في عيد الفطر.. 5 أطعمة فعالة لتقليل الكوليسترول بالدم

إليك بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي خلال العيد:
بذور الحلبة
تعتبر بذور الحلبة مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان التي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. كما تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها على معدة فارغة للاستفادة القصوى.
الكركم
يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب. يمكن إضافته إلى الشوربات والأطباق الأخرى، وتُعزز فعاليته عند إضافة الفلفل الأسود.
الثوم
الثوم يحتوي على الأليسين، الذي أثبت فعاليته في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار. يمكن إضافته مفرومًا إلى الصلصات والتتبيلات أو حتى الخضراوات المقلية.
السبانخ
تحتوي السبانخ على اللوتين، الذي يساهم في منع تراكم الكوليسترول في الشرايين. يمكن إضافة السبانخ بسهولة إلى العصائر، السلطات، أو الأطباق المطبوخة.
الشعير
الشعير غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين الهضم. يمكن إضافة الشعير إلى الحساء أو السلطات أو تناوله كطبق جانبي.
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