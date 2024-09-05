في 5 خطوات.. دليلك لعلاج الكوليسترول في 30 يوما

اتباع نظام غذائي صحي
يجب على مرضى الكوليسترول اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع ضرورة اختيار البروتينات الخالية من الدهون وتقليل الملح.
فقدان الوزن
إذا كان مريض الكوليسترول يعاني من السمنة، لا بد من اتباع حمية منخفضة السعرات الحرارية والمواظبة على ممارسة الرياضة، لأن فقدان الوزن يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب.
الحفاظ على نشاط الجسم
الإقلاع عن بعض العادات الخاطئة
يجب على مريض الكوليسترول إجراء تغييرات في نمط الحياة اليومي، أبرزها الإقلاع عن التدخين .
تناول الأدوية
يظهر أفضل مفعول لأدوية خفض الكوليسترول بعد مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، ولكن إذا تم تناولها بجانب اتباع الإرشادات السابقة، سيشعر المريض بالتحسن بعد حوالي 30 يومًا.
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