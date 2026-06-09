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قائمة مشروبات غنية بفيتامين C لصحة الجسم

trur
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري- يلعب فيتامين C دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويمكن الحصول عليه من خلال عدد من المشروبات الطبيعية.

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ووفقًا لموقع VeryWell Health، تشمل أبرز المشروبات الغنية بفيتامين C عصير البرتقال، الجريب فروت، الجوافة، الطماطم، ماء الليمون، وعصير الأناناس، حيث تساهم جميعها في تعزيز المناعة ودعم صحة الجسم بفضل احتوائها على مضادات أكسدة وعناصر غذائية مهمة.


وينصح خبراء التغذية باختيار العصائر الطبيعية قليلة السكر، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، للحفاظ على فوائد فيتامين C، مع إمكانية استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.

ووفقًا لموقع VeryWell Health، تشمل أبرز المشروبات الغنية بفيتامين C عصير البرتقال، الجريب فروت، الجوافة، الطماطم، ماء الليمون، وعصير الأناناس، حيث تساهم جميعها في تعزيز المناعة ودعم صحة الجسم بفضل احتوائها على مضادات أكسدة وعناصر غذائية مهمة.


وينصح خبراء التغذية باختيار العصائر الطبيعية قليلة السكر، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، للحفاظ على فوائد فيتامين C، مع إمكانية استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.

 
 


gnews

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