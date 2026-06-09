قائمة مشروبات غنية بفيتامين C لصحة الجسم

ووفقًا لموقع VeryWell Health، تشمل أبرز المشروبات الغنية بفيتامين C عصير البرتقال، الجريب فروت، الجوافة، الطماطم، ماء الليمون، وعصير الأناناس، حيث تساهم جميعها في تعزيز المناعة ودعم صحة الجسم بفضل احتوائها على مضادات أكسدة وعناصر غذائية مهمة.
وينصح خبراء التغذية باختيار العصائر الطبيعية قليلة السكر، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، للحفاظ على فوائد فيتامين C، مع إمكانية استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.
وينصح خبراء التغذية باختيار العصائر الطبيعية قليلة السكر، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، للحفاظ على فوائد فيتامين C، مع إمكانية استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.
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