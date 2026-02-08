قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم

02:03 م

الوكيل الإخباري- كشفت خبيرة النوم نيكولا إليوت، عن قاعدة "3-2-1" لتحسين النوم وتهيئة الجسم والدماغ للراحة العميقة. تنص القاعدة على: التوقف عن تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من النوم، التوقف عن العمل والتمارين الشاقة قبل ساعتين، وإيقاف جميع الشاشات الإلكترونية وتخفيف الإضاءة قبل ساعة من النوم. اضافة اعلان





وأوضحت إليوت أن هذه الخطوات تقلل محفزات الأرق مثل النشاط الزائد للجهاز الهضمي أو الدماغ والضوء الأزرق، كما أن الالتزام بها، إلى جانب قواعد أخرى متعلقة بمواعيد النوم ودرجة حرارة الغرفة، يمكن أن يحسّن جودة النوم بنسبة تصل إلى 40% ويخفض مستويات التوتر ويزيد الطاقة خلال النهار.



وتأتي هذه التوصيات ضمن توجه عالمي نحو طب نمط الحياة، الذي يركز على الحلول الوقائية والسلوكية لتحسين الصحة العامة.

