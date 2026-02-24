قبل أن تتناول "الحلوى" ليلاً.. هذا ما يفعله الأنسولين بقلبك وأنت نائم

12:56 م

حذّرت دراسات صحية من أن تناول الوجبات الغنية بالسكريات قبل النوم لا يقتصر تأثيره على ارتفاع مستوى السكر في الدم، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم وجودة النوم، عبر سلسلة من التفاعلات الحيوية داخل الجسم.





1. ارتفاع حاد في الأنسولين

عند تناول السكر، يفرز الجسم كميات كبيرة من الأنسولين للتعامل مع الفائض، ما يحفّز الجهاز العصبي الودي ويؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.



2. احتجاز الصوديوم والسوائل

يساهم ارتفاع الأنسولين في تحفيز الكلى على الاحتفاظ بالصوديوم والماء بدل طرحهما، ما يزيد من حجم الدم داخل الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم الشرياني.



3. تأثير مباشر على الأوعية الدموية

الإفراط في تناول السكر يقلل مرونة الأوعية الدموية ويؤدي إلى تضييقها مؤقتًا، ما يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، ويمنع الانخفاض الطبيعي لضغط الدم ليلًا، وهي الظاهرة المعروفة طبيًا بـ"الانخفاض الليلي لضغط الدم".



4. اضطراب دورة النوم

يمنح السكر طاقة مفاجئة تعيق الدخول في النوم العميق، كما يرفع قلة النوم مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، ما يساهم في استمرار ارتفاع ضغط الدم حتى ساعات الصباح.



5. زيادة الالتهابات المزمنة

على المدى الطويل، قد يؤدي الاستهلاك المتكرر للسكريات ليلًا إلى التهابات في بطانة الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن وأمراض القلب.



وينصح الخبراء بتجنب الحلويات والمشروبات المحلاة قبل النوم، واستبدالها بخيارات خفيفة قليلة السكر للحفاظ على استقرار ضغط الدم وجودة النوم.






