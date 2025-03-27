قبل العيد- إليك كمية الكعك المسموحة في اليوم

الوكيل الإخباري- يعد الكعك من المظاهر التقليدية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولكن مع الإفراط في تناوله قد تكون له آثار سلبية على صحة الجهاز الهضمي والوزن العام. وفي هذا الصدد، استعرضت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، الكمية المسموح بها من الكعك في اليوم وكيفية تجنب تأثيراته السلبية.

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وأوضحت الدكتورة مروة إبراهيم أن الكمية المسموح بها لتناول الكعك في عيد الفطر تتراوح بين كعكة إلى اثنين في اليوم الواحد، حيث أن الجسم يحتاج من 1600 إلى 2000 سعر حراري يوميًا للحفاظ على توازنه الصحي.



وأشارت إلى أن الإفراط في تناول الكعك قد يسبب عدة مشكلات صحية مثل عسر الهضم، الانتفاخ، تراكم الغازات، السمنة، الحموضة، ارتجاع المريء، بالإضافة إلى الإسهال والغثيان. كما حذرت من أن تناول كميات كبيرة من الكعك قد يؤدي إلى تسوس الأسنان بسبب احتوائه على كميات مرتفعة من السكريات التي تشجع على نمو البكتيريا الضارة في الفم.



وأوصت الدكتورة مروة بتناول بعض المشروبات التي تساعد في تحسين عمليات الهضم بعد تناول الكعك، مثل القرفة، الشاي الأخضر، والحلبة. هذه المشروبات تسهم في تقليل الانتفاخ وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوزن.



ختامًا، أكدت أخصائية التغذية العلاجية على ضرورة الاعتدال في تناول الكعك خلال عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة وتجنب أي تأثيرات سلبية.