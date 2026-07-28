الثلاثاء 2026-07-28 12:55 م

قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

ثق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-  أكدت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن جودة النوم لا تتأثر بكمية الطعام فقط، بل بنوعية وجبة العشاء أيضًا، موضحة أن بعض الأطعمة قد تنشط الجهاز العصبي أو تثقل عملية الهضم، ما يسبب اضطرابات في النوم.

اضافة اعلان


وأوضحت ميخاليوفا أن المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي القوي والشوكولاتة، يُفضل تجنبها خلال ساعات المساء، خاصة لمن يعانون من صعوبة في النوم.


كما حذرت من الوجبات الدسمة والمقلية واللحوم الغنية بالدهون، لأنها تحتاج وقتًا أطول للهضم وقد تسبب الشعور بالثقل وحرقة المعدة، مما يؤثر سلبًا في الراحة الليلية.


وأشارت إلى أن الإفراط في تناول البروتين في وجبة عشاء متأخرة قد يزيد الضغط على الجهاز الهضمي ويؤخر النوم، مشددة على أهمية تناول العشاء قبل موعد النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.


وأضافت أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يبقي الجسم في حالة نشاط هضمي، وقد يؤثر في الهرمونات المرتبطة بعملية الأيض، ما يعرقل الحصول على نوم هادئ

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

أخبار الشركات هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

أخبار محلية الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

شثي

المرأة والجمال اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

ثق

طب وصحة قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

سصشي

فن ومشاهير شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 