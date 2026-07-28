قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن جودة النوم لا تتأثر بكمية الطعام فقط، بل بنوعية وجبة العشاء أيضًا، موضحة أن بعض الأطعمة قد تنشط الجهاز العصبي أو تثقل عملية الهضم، ما يسبب اضطرابات في النوم.

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وأوضحت ميخاليوفا أن المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي القوي والشوكولاتة، يُفضل تجنبها خلال ساعات المساء، خاصة لمن يعانون من صعوبة في النوم.



كما حذرت من الوجبات الدسمة والمقلية واللحوم الغنية بالدهون، لأنها تحتاج وقتًا أطول للهضم وقد تسبب الشعور بالثقل وحرقة المعدة، مما يؤثر سلبًا في الراحة الليلية.



وأشارت إلى أن الإفراط في تناول البروتين في وجبة عشاء متأخرة قد يزيد الضغط على الجهاز الهضمي ويؤخر النوم، مشددة على أهمية تناول العشاء قبل موعد النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.