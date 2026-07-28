قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

وأوضحت ميخاليوفا أن المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي القوي والشوكولاتة، يُفضل تجنبها خلال ساعات المساء، خاصة لمن يعانون من صعوبة في النوم.
كما حذرت من الوجبات الدسمة والمقلية واللحوم الغنية بالدهون، لأنها تحتاج وقتًا أطول للهضم وقد تسبب الشعور بالثقل وحرقة المعدة، مما يؤثر سلبًا في الراحة الليلية.
وأشارت إلى أن الإفراط في تناول البروتين في وجبة عشاء متأخرة قد يزيد الضغط على الجهاز الهضمي ويؤخر النوم، مشددة على أهمية تناول العشاء قبل موعد النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.
وأضافت أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يبقي الجسم في حالة نشاط هضمي، وقد يؤثر في الهرمونات المرتبطة بعملية الأيض، ما يعرقل الحصول على نوم هادئ
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