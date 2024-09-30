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قبل عدة أشهر..5 علامات قد تكشف احتمالية تعرضك للنوبة القلبية!

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   احتشاء عضلة القلب، هو حالة طبية طارئة تحدث عندما يتم قطع إمداد الدم عن جزء من عضلة القلب. هذا الانقطاع في تدفق الدم عادة ما يكون بسبب انسداد شريان تاجي، وهو الشريان الذي يزود القلب بالدم والأكسجين.

حدد الأكاديمي يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية 5 أعراض تشير إلى اقتراب نوبة قلبية يمكن للشخص بمعرفتها أن ينقذ حياته وحياة أقاربه.

ويشير الطبيب، إلى أن احتشاء عضلة القلب غالبا ما يحصل بصورة غير متوقعة، ولكن في الواقع هناك علامات تحذر من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب تظهر قبل أشهر. فمثلًا وجد علماء بريطانيون أن المصافحة الضعيفة قد تشير إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

ووفقا له هناك علامات مهمة تحذر الشخص وهي:

- يبدو الإنسان أكبر من عمره الحقيقي.

- عدم تساوي النبضات الكهربائية في العقد الجيبية في الأذين الأيمن.

- ضيق التنفس.

- العرج المتقطع خاصة لدى المدخنين.

- التعرق الليلي.

وتجدر الإشارة إلى أن العرج المتقطع (claudicatio)-هو متلازمة تحدث على خلفية النشاط البدني المعتدل، وتلاحظ عادة أثناء المشي مع الشعور بألم في العضلات وتشنجات في ربلة الساق وكذلك في الفخذ والأرداف، تختفي جميعها بعد راحة قصيرة.

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