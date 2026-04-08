قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف

الوكيل الإخباري- غالباً ما يرتبط الخرف بفقدان الذاكرة، إلا أن هذه الصورة الشائعة لا تعكس الواقع بالكامل، إذ قد تبدأ الإصابة بأعراض خفية تمر دون ملاحظة لعدة أشهر أو حتى سنوات.





ويُعد مرض ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعاً من الخرف، حيث تتراكم بروتينات في الدماغ وتؤثر على الخلايا العصبية، خاصة في منطقة “الحُصين” المسؤولة عن الذاكرة. لكن اللافت أن النسيان ليس دائماً أول الأعراض ظهوراً.



علامات مبكرة قد لا تنتبه لها:



قرارات غير محسوبة

من المؤشرات الأولى تغيّر القدرة على اتخاذ القرارات، مثل التهور أو سوء إدارة المال. ويرتبط ذلك بتأثر الفص الجبهي المسؤول عن التفكير والتخطيط وضبط السلوك.

الانسحاب من الحياة الاجتماعية

قد يبدأ المصاب بتجنب اللقاءات أو التفاعل مع الآخرين، بسبب صعوبة في التواصل أو الخوف من الإحراج نتيجة نسيان الأسماء والوجوه.

اضطرابات في الرؤية

في بعض الحالات، تظهر مشاكل في إدراك المسافات أو تمييز الأشياء، نتيجة تأثر المناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية. وقد تصل الأعراض أحياناً إلى هلوسات بصرية في أنواع معينة من الخرف.



لماذا الانتباه مهم؟



الخرف لا يبدأ دائماً بالنسيان، بل قد يظهر عبر تغيّرات سلوكية أو اجتماعية أو حتى بصرية. لذلك، فإن ملاحظة هذه الإشارات المبكرة يمكن أن تساعد في التشخيص المبكر، ما يتيح فرصاً أفضل للتعامل مع الحالة وإبطاء تطورها.





