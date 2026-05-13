الأربعاء 2026-05-13 12:38 م

قد تُغيّر شكل الوجه.. احذروا عادة شائعة أثناء نوم الأطفال

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-05-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت اختصاصية تقويم الأسنان الإسبانية ألمودينا إيرايز من تجاهل تنفّس الأطفال عبر الفم أثناء النوم، مؤكدة أن هذه العادة ليست بسيطة كما يعتقد كثير من الأهالي، بل قد تترك آثارًا صحية وجمالية تمتد لسنوات.اضافة اعلان


وقالت إيرايز إن مشاهدة الطفل ينام وفمه مفتوحًا يجب ألا تُقابل باللامبالاة، موضحة أن التنفّس الفموي يؤثر في نمو الوجه والفكين وطريقة إطباق الأسنان.

وأضافت: "لا ينبغي أن نسمح للأطفال بالتنفّس وفمهم مفتوح"، مشيرة إلى أن الاعتماد المستمر على التنفّس عبر الفم قد يؤدي إلى استطالة ملامح الوجه، واتساع الزوايا الوجهية، واضطرابات في نمو الفك العلوي والسفلي.

ولفتت الاختصاصية إلى أن الأضرار لا تتوقف عند الشكل الخارجي، بل تمتد إلى جودة النوم والتركيز، إذ قد يعاني الأطفال المصابون بهذه المشكلة اضطرابات تنفسية ليلية قد تتطور لاحقًا إلى انقطاع النفس أثناء النوم.

وبيّنت أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يواجهون ضعفًا في التركيز، وظهور هالات سوداء تحت العينين، إضافة إلى مشكلات تنفسية متكررة، ما ينعكس سلبًا على التعلم والسلوك والنمو الإدراكي.

كما أوضحت أن التنفّس عبر الأنف يؤدي دورًا مهمًا في تنقية الهواء وترطيبه وتدفئته قبل وصوله إلى الرئتين، بينما يفقد الطفل هذه الحماية الطبيعية عند التنفّس عبر الفم، ما يزيد احتمالات الإصابة بالحساسية، والتهاب الأنف، وجفاف الفم، وتسوس الأسنان.

ونصحت إيرايز الأهالي بمراجعة طبيب الأسنان أو اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة عند ملاحظة الشخير المتكرر، أو النوم والفم مفتوح، أو بقاء الشفتين متباعدتين خلال النهار، خصوصًا لدى الأطفال بين 7 و10 أعوام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

أخبار محلية عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

ل

أخبار محلية مكافحة الفساد تستدعي النائب العماوي

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

الطقس الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

ب

أخبار محلية صرف عيدية 50 دينارا لهذه الفئة من المواطنين

إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

عربي ودولي إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

هاني شاكر

فن ومشاهير بكلمات مؤثرة.. نجل الفنان هاني شاكر يكسر صمته ويوجّه رسالة للجمهور

إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة

عربي ودولي إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة

تعبيرية

طب وصحة قد تُغيّر شكل الوجه.. احذروا عادة شائعة أثناء نوم الأطفال



 
 






الأكثر مشاهدة

 