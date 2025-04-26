قد تكون "سامة"... احذر من تناول بذور هذه الفاكهة!

بذور فواكه مثل المشمش، الخوخ، الكرز، والبرقوق تحتوي على الأميغدالين، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منها – خاصة إذا تم مضغها أو طحنها – إلى أعراض تسمم خطيرة. وبحسب الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، لا يُنصح بتناول أكثر من ثلاث بذور مشمش صغيرة للبالغين في المرة الواحدة.
أما بذور الليتشي، فتحتوي على مركب قد يسبب انخفاضًا حادًا في سكر الدم، خاصة لدى الأطفال، وقد رُصدت حالات غثيان وتشنجات وغيبوبة نتيجة تناول الثمرة غير الناضجة أو بذورها بكميات كبيرة.
وينصح الخبراء بعدم استهلاك بذور الفواكه غير المخصصة للأكل، والحرص عند تقديمها للأطفال، مع التركيز على البذور المعروفة بسلامتها مثل بذور الشيا والكتان.
-
أخبار متعلقة
-
بينها منزوعة الكافيين.. مشروبات تجنبها قبل النوم
-
5 عادات يومية تسبب الإرهاق الذهني تجنبها للحفاظ على صحتك
-
رائحة القدمين... أسبابها وطرق بسيطة للتخلص منها
-
دون قطرات... طرق بسيطة لترطيب العين
-
علماء يكتشفون طريقة لإعادة الشباب للخلايا بمكون منزلي بسيط
-
هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان لدى الأطفال؟
-
أفضل من القهوة.. أطعمة طبيعية تعزز طاقة الجسم وتحافظ على التركيز
-
لرحلة مريحة- تجنب هذه الأطعمة والمشروبات قبل ركوب الطائرة