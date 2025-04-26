قد تكون "سامة"... احذر من تناول بذور هذه الفاكهة!

الوكيل الإخباري- رغم الفوائد الصحية المعروفة للفواكه، إلا أن بعض بذورها قد تشكل خطرًا على الصحة لاحتوائها على مركبات سامة مثل "الأميغدالين" و"هيبوغليسين-أ"، والتي تتحول في الجسم إلى مواد قد تكون قاتلة مثل سيانيد الهيدروجين.

اضافة اعلان



بذور فواكه مثل المشمش، الخوخ، الكرز، والبرقوق تحتوي على الأميغدالين، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منها – خاصة إذا تم مضغها أو طحنها – إلى أعراض تسمم خطيرة. وبحسب الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، لا يُنصح بتناول أكثر من ثلاث بذور مشمش صغيرة للبالغين في المرة الواحدة.



أما بذور الليتشي، فتحتوي على مركب قد يسبب انخفاضًا حادًا في سكر الدم، خاصة لدى الأطفال، وقد رُصدت حالات غثيان وتشنجات وغيبوبة نتيجة تناول الثمرة غير الناضجة أو بذورها بكميات كبيرة.



وينصح الخبراء بعدم استهلاك بذور الفواكه غير المخصصة للأكل، والحرص عند تقديمها للأطفال، مع التركيز على البذور المعروفة بسلامتها مثل بذور الشيا والكتان.