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قلة النوم تصيبك بالسكتة الدماغية.. حقيقة أم خرافة؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   تقليل ساعات النوم أو تأجيله قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الدماغ، ويُعتبر عاملًا خطرًا للإصابة بالعديد من الأمراض الدماغية، فالنوم ليس مجرد وقت للراحة، بل هو عملية حيوية تساهم في تجديد خلايا الدماغ، وتنظيم النشاط العصبي، وتعزيز الذاكرة والتعلم، ونقص النوم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية المرتبطة بالدماغ.

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تأثير تقليل ساعات النوم على صحة الدماغ
1. تدهور الوظائف الإدراكية

2. زيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي

3. الالتهابات الدماغية

4. زيادة خطر السكتات الدماغية

5. تأثيرات على الصحة النفسية

6. ضعف القدرة على التعامل مع الإجهاد

كيفية الوقاية

احترام ساعات النوم

يجب على البالغين الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً للحفاظ على صحة الدماغ والجسم.

تنظيم روتين النوم

يُفضل النوم في وقت محدد يوميًا والاستيقاظ في نفس الوقت لتثبيت نمط النوم.

الابتعاد عن المنبهات

تجنب تناول الكافيين أو أي منبهات قبل النوم بساعات.

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