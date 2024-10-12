قلة النوم تصيبك بالسكتة الدماغية.. حقيقة أم خرافة؟

1. تدهور الوظائف الإدراكية
2. زيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي
3. الالتهابات الدماغية
4. زيادة خطر السكتات الدماغية
5. تأثيرات على الصحة النفسية
6. ضعف القدرة على التعامل مع الإجهاد
كيفية الوقاية
احترام ساعات النوم
يجب على البالغين الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً للحفاظ على صحة الدماغ والجسم.
تنظيم روتين النوم
يُفضل النوم في وقت محدد يوميًا والاستيقاظ في نفس الوقت لتثبيت نمط النوم.
الابتعاد عن المنبهات
تجنب تناول الكافيين أو أي منبهات قبل النوم بساعات.
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