قلة النوم تصيبك بالسكتة الدماغية.. حقيقة أم خرافة؟

الوكيل الإخباري- تقليل ساعات النوم أو تأجيله قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الدماغ، ويُعتبر عاملًا خطرًا للإصابة بالعديد من الأمراض الدماغية، فالنوم ليس مجرد وقت للراحة، بل هو عملية حيوية تساهم في تجديد خلايا الدماغ، وتنظيم النشاط العصبي، وتعزيز الذاكرة والتعلم، ونقص النوم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية المرتبطة بالدماغ.

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