قنبلة موقوتة.. هذا ما يحدث للكبد والكوليسترول عند تناول أجنحة الدجاج

الوكيل الإخباري- أجنحة الدجاج من الأطعمة الشهية التي يحبها الكثيرون نظرًا لانخفاض سعرها وقيمتها الغذائية العالية، لكن يتساءل البعض عن تأثيرها على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم.

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وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، إن أجنحة الدجاج غنية بالبروتين الذي يساعد على إصلاح وبناء الأنسجة في الجسم ويعزز طاقة الجسم.



وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن أجنحة الدجاج تحتوي على دهون مشبعة تزداد عند قليها في الزيت، مما يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن والكبد. وقد ينتج عن ذلك الإصابة بالكبد الدهني، كما أن هذه الدهون تزيد من عبء الكبد في التخلص من مستويات الكوليسترول الضارة، مما يزيد من خطر تلف الكبد.



وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الدهون المشبعة ترفع من مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، وخاصة الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر ترسبه على جدران الشرايين وقد يؤدي إلى انسدادها، مما يعزز خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.