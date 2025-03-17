قيلولة مفيدة أم ضارة؟ إليك شروط التمتع بقيلولة صحية

الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى النوم ظهراً فيما يُسمى "القيلولة"، ويثير هذا الموضوع جدلاً كبيراً في الأوساط الطبية والعلمية حول فائدتها للجسم، ومدى تأثيرها على الدماغ والصحة بشكل عام.

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فوائد القيلولة القصيرة:

بحسب تقرير موقع "بي سايكولوجي توداي"، فإن القيلولة القصيرة قد تكون مفيدة في بعض الأحيان. وفقًا لدراسات عدة:

تحسين الوظيفة الإدراكية: قيلولة نهارية لمدة تتراوح بين 30 و 60 دقيقة تُحسن الأداء الإدراكي، بما في ذلك اليقظة والتركيز.

تعزيز الذاكرة: أظهرت دراسة أن القيلولة بعد التعلم تُعزز الذاكرة لمدة أسبوع بعد التعلم الأولي.

تحسين الإدراك العام: من وجدوا أن القيلولة القصيرة (أقل من 30 دقيقة) يرتبطون بإدراك عام أفضل مقارنةً بمن لا يأخذون قيلولة أو يقيلون لفترة أطول.

حجم الدماغ: دراسة نُشرت في عام 2023 أظهرت أن القيلولة مرتبطة بحجم دماغ أكبر.

مخاطر القيلولة الطويلة:

لكن، وعلى الرغم من فوائدها، فإن القيلولة الطويلة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة:

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري: دراسة أجريت عام 2016 أظهرت أن القيلولة التي تزيد عن 60 دقيقة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 50%.

زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر: أبحاث أخرى تشير إلى أن القيلولة الطويلة والمتكررة قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ارتباط القيلولة بالاكتئاب: القيلولة الطويلة والمتكررة قد تكون مرتبطة بمشاكل الصحة العقلية، وخاصة الاكتئاب

أهمية النوم الجيد ليلاً:

من أهم النقاط التي يؤكد عليها التقرير هي ضرورة عدم استبدال النوم الجيد بالقيلولة. القيلولة يمكن أن تكون مفيدة إذا كانت قصيرة، ولكنها لا تعوض عن النوم الجيد ليلاً. إذا كنت تستيقظ متعباً أو تعتمد بشكل كبير على الكافيين أو تعاني من مشاكل نوم أخرى، يجب أن تركز على تحسين جودة النوم ليلاً بدلاً من الاعتماد على القيلولة فقط.



المدة المثالية للقيلولة:

النتائج تشير إلى أن القيلولة التي لا تتجاوز 30 دقيقة هي الأكثر فائدة. القيلولة الطويلة قد تؤثر على النوم ليلاً لأنها قد تقلل من النعاس الطبيعي عند المساء.



الخلاصة:

القيلولة قد تكون مفيدة إذا كانت قصيرة، ولكن الإفراط فيها أو الاعتماد عليها بشكل مفرط قد يؤدي إلى مشاكل صحية. من الأفضل تحسين جودة النوم ليلاً وتجنب استبداله بالقيلولة الطويلة.