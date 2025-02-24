كمية الخضروات التي يجب تناولها في اليوم

وتشير الخبيرة، إلى أنه من الأفضل تناول منتجات الحبوب الكاملة كمصدر للكربوهيدرات- الحبوب غير المكررة، والمعكرونة المصنوعة من القمح القاسي، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبقوليات - مصادر الفيتامينات والمعادن والبروتين النباتي والألياف الغذائية، حيث تساعد هذه الألياف على تطبيع عملية التمثيل الغذائي للدهون، ولها تأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول في الدم.
وتقول: "للحصول على البروتين الكامل، يجب تناول اللحوم والدواجن، مثل الأرانب والديك الرومي والدجاج ومنتجات الألبان قليلة الدسم، كما يجب إدراج الأسماك في النظام الغذائي. ومقابل ذلك يجب التقليل من تناول الحلويات والمعجنات. وإذا كان الشخص يريد التخلص من الوزن الزائد فمن الأفضل له التخلي عن تناولها مؤقتا".
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