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كم تحتاج من خل التفاح يوميا لإنقاص الوزن بأمان؟

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تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   خل التفاح هو نوع من الخل يُصنع من التفاح المخمر المهروس مع الخميرة والسكر. يُستخدم عادة في الطهي لإضفاء نكهة مميزة على الصلصات والتتبيلات والمخللات. وفي العقود الأخيرة، اكتسب خل التفاح شهرة واسعة بفضل فوائده الصحية المتعددة، حيث أظهرت الأبحاث أن له تأثيرات إيجابية في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، كما يعزز فقدان الوزن. كما تم الإشادة بقدرته على زيادة إنتاج حمض المعدة، مما يجعله مساعدًا فعالًا للهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

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كيف يساعد خل التفاح في إنقاص الوزن؟
يشير الخبراء إلى أن الطعم الحامض لخل التفاح، الناتج عن محتواه من حمض الأسيتيك، قد يساعد في تعزيز عملية الأيض ودعم حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن.


وفي هذا السياق، أظهرت دراسة لبنانية نُشرت في دورية "بي إم جيه" (BMJ) للتغذية والصحة عام 2024 أن تناول ملعقة كبيرة يوميًا من خل التفاح يمكن أن يساعد في فقدان الوزن وتقليل محيط الخصر والورك، بالإضافة إلى خفض مؤشر كتلة الجسم.


شارك في الدراسة 120 شابًا ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وُزّع المشاركون على 4 مجموعات تناولت جرعات مختلفة من خل التفاح (5، 10، أو 15 مليلترا، أي ما يعادل ملعقة كبيرة)، مخففة في 250 مليلترا من الماء، أو مشروبًا وهميًا، يوميًا في الصباح على معدة فارغة.

 

الجزيرة 

 
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