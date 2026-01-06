كم خطوة نحتاج يوميا؟.. أبحاث تكشف المسافة المثالية للمشي

الوكيل الإخباري- لطالما ارتبط هدف 10 آلاف خطوة يوميًا باللياقة البدنية، لكنه في الواقع يعود إلى حملة تسويقية يابانية في ستينيات القرن الماضي، وليس إلى أساس علمي ثابت.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن فوائد المشي الصحية تبدأ عند 2500 خطوة يوميًا، وتزداد مع 6000–8000 خطوة لكبار السن و8000–10000 خطوة لمن هم دون 60 عامًا، مع تقليل مخاطر الوفاة وأمراض القلب وتحسين اللياقة العامة.



لإنقاص الوزن، يُنصح بالمشي بين 8000 و12 ألف خطوة يوميًا، مع فترات مشي سريع، بينما توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بـ6000–9000 خطوة "هادفة" يوميًا ضمن 225–420 دقيقة نشاط أسبوعيًا.



وينصح الخبراء بالبدء تدريجيًا وزيادة عدد الخطوات أسبوعيًا، مع الاستفادة من الجلسات القصيرة بعد الوجبات لتعزيز الصحة.



الخلاصة: المشي المنتظم، حتى بخطوات أقل من 10 آلاف، وسيلة فعّالة للحفاظ على الصحة العامة وإدارة الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة.