كم سعرة حرارية في البطاطا المقلية بالإير فراير؟

الوكيل الإخباري - تعتبر المقلاة الهوائية "الإير فراير" من الأجهزة الكهربائية التي لا يخلو منها أي منزل، لأنها تساعد على توفير المزيد من الوقت والجهد عند إعداد الطعام، فضلًا عن طهيه بشكل صحي.

وفقدان الوزن من أبرز الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول الأطعمة المقلية في الإير فراير.



وأشار التقرير إلى أن الأطعمة المقلية في الإير فراير، مثل البطاطا وأجنحة الدجاج، تتميز بانخفاض محتواها من الدهون، لأن خاصية القلي الهوائي تعتمد على طهي الطعام بدون زيت أو باستخدام نسبة ضئيلة جدًا، لا تزيد عن ملعقة صغيرة.



وبالتبعية، عندما تنخفض نسبة الدهون في الأطعمة المقلية بالإير فراير، تصبح أقل في عدد السعرات الحرارية، مما يساعد على فقدان الوزن الزائد بشكل أكثر كفاءة.



وعند تناول 100 جرام من البطاطا المقلية في الإير فراير، يحصل الجسم على 189 سعرة حرارية و4 جرامًا من الدهون و5 جرامًا من البروتين و3 جرامًا من الألياف و34 جرامًا من الكربوهيدرات.

في المقابل، يكتسب الطعام الذي يطهى بالقلي العميق مستويات مرتفعة من الدهون المتحولة والمشبعة، لأن هذه الطريق التقليدية في الطبخ تتطلب استعمال كمية كبيرة من الزيت.



وتقليل الزيت في القلي الهوائي أو عدم استخدامه له فوائد أخرى لصحة الإنسان، أبرزها:

- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن انخفاض الدهون في الأطعمة المقلية بالإير فراير يساهم في منع ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

- تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لأن القلي الهوائي يقلل مادة الأكريلاميد المسرطنة في الأطعمة المقلية بالإير فراير.

- الحفاظ على القيمة الغذائية للطعام، على عكس القلي العميق الذي يقلل من مستويات مضادات الأكسدة في الأطعمة، نتيجة للحرارة العالية التي تتعرض لها وإعادة استخدام الزيت أكثر من مرة.