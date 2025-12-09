كم يستغرق الميلاتونين ليبدأ مفعوله في تحسين النوم؟

ينصح بتناوله قبل النوم بـ30–60 دقيقة، مع مراعاة الطعام والجرعة والعمر، مع الحفاظ على عادات نوم صحية لتحسين الجودة.
