كم يستغرق الميلاتونين ليبدأ مفعوله في تحسين النوم؟

الوكيل الإخباري- يُستخدم الميلاتونين لتحسين النوم، لكن تأثيره يختلف حسب النوع والجرعة والعوامل الفردية. تأثير التحرر الفوري يظهر خلال 20–40 دقيقة ويستمر 3–4 ساعات، بينما التحرر الممتد يصل تدريجيًا خلال 90–120 دقيقة ويستمر 8–10 ساعات.

ينصح بتناوله قبل النوم بـ30–60 دقيقة، مع مراعاة الطعام والجرعة والعمر، مع الحفاظ على عادات نوم صحية لتحسين الجودة.