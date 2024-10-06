كوب من القهوة يومياً يحمي من هذا المرض

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الوكيل الإخباري- توصلت دراسة حديثة نشرت في مجلة تقارير علمية (Scientific Reports) إلى أن شرب القهوة، والشاي، قد يخفض خطر الإصابة بالخرف. اضافة اعلان





ووجد باحثون في جامعة "نينغشيا" الطبية في الصين أن بعض شاربي القهوة أو الشاي ينخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف. ووجدزدوا أيضاً أن الفائدة كانت أكثر احتمالية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين شربوا كمية محددة من القهوة والشاي يومياً. إضافة إلى أن نوع القهوة الذي يشربونه كان مهماً أيضاً.



وتأتي النتائج من البيانات الصحية لأكثر من 450 ألف مشارك في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، والذين جرت متابعتهم لمدة 15 عاماً في المتوسط. وشُخّص ما يقرب من نصفهم بارتفاع ضغط الدم.



وكان شاربو القهوة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين قالوا إنهم يستهلكون نصف كوب إلى كوب واحد في اليوم، أقل عرضة للإصابة بأي شكل من أشكال الخرف، مقارنة بأولئك الأكثر عرضة للخطر، والذين يشربون 6 أكواب أو أكثر يومياً.



وفي الوقت نفسه، كان شاربو الشاي الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين يشربون 4 إلى 5 أكواب في اليوم، أقل عرضة للإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الأكثر عرضة للخطر، والذين لا يشربون الشاي على الإطلاق.



وهذا يعني أن الاعتدال في شرب القهوة، وعدم الإفراط فيه، يرتبط بخفض خطر الخرف.



واختار العالم الطبي بو وانج وزملاؤه فحص المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأنه يعتقد أنه يسرع الشيخوخة المعرفية ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.



وكتب الباحثون: "في هذه الدراسة، كان لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم احتمالية أعلى للإصابة بالخرف مقارنة بالسكان الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم".



وأضافوا "كان الارتباط الإحصائي المهم بين استهلاك القهوة والشاي وخطر الإصابة بالخرف أكثر احتمالية في الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم".