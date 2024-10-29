كوب من هذا المشروب السحري يوميا قد يخفض الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يروج الأطباء لمشروب بسيط وفعال من حيث التكلفة يمكنه أن يعزز صحتك بشكل كبير.



ويقترح الخبراء أن كوبًا من الماء مع شرائح الليمون يمكن أن يكون له فوائد عديدة لجسمك، بما في ذلك خفض نسبة الكوليسترول المرتفع، وتحسين حالة الكبد الدهني، وربما المساعدة في إنقاص الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.



الدكتور إريك بيرج، المتخصص في الكيتوزية الصحية والصيام المتقطع، قام بتفصيل فوائد تناول الماء بالليمون يوميًا على قناته على اليوتيوب، والتي تضم 12 مليون مشترك، وهو يشارك بانتظام مقاطع فيديو عبر الإنترنت.



وفقًا للدكتور بيرج، فإن ماء الليمون ليس منعشًا ولذيذًا فحسب، بل إنه "يحتوي أيضًا على بعض الفوائد الصحية المذهلة". ويضيف: "خاصةً عندما يقترن بنظام الكيتو الصحي والصيام المتقطع".



ويقترح الخبير أن الاستهلاك اليومي لماء الليمون يمكن أن:



يقلل من دهون الكبد

يخفض نسبة الكوليسترول المرتفع

يساعد في إنقاص الوزن

يكافح علامات الشيخوخة

يكافح السرطان

يقلل من حصوات الكلى



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