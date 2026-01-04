كوب واحد قد يعادل 3 قطع بسكويت.. مشروبات شتوية مليئة بالسكر

الوكيل الإخباري- تحتوي العديد من المشروبات الشتوية الشهيرة على كميات كبيرة من السكر تفوق التوصيات اليومية، حيث لا ينبغي أن يتجاوز استهلاك السكر المضاف 36 غرامًا للرجال و16–24 غرامًا للنساء والأطفال.



شاي الكرك: 20–35 غرام سكر في الكوب (240 مل). يُنصح بتقليل السكر واستخدام حليب قليل الدسم أو نباتي، مع الاعتماد على التوابل.



الشوكولاتة الساخنة: 36–54 غرام سكر في الكوب (350 مل). الأفضل استخدام مسحوق كاكاو غير محلى وتقليل الكريمة والمرشميلو.



تشاي لاتيه: 36–45 غرام سكر بسبب المركّزات الجاهزة. تحضير منزلي للشاي الأسود مع التوابل يقلل السكر دون فقد النكهة.



السحلب: 25–40 غرام سكر و250–350 سعرة حرارية. يُنصح بتقديمه بأكواب صغيرة وتقليل السكر واستخدام الحليب قليل الدسم أو النباتي.



الاستمتاع بالمشروبات الموسمية يجب أن يكون باعتدال، والتحكم بالكمية ومكونات التحلية يتيح الحفاظ على الصحة دون التضحية بالنكهة.

